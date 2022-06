Clamoroso: Victoria dei Maneskin sputa in faccia ad Ethan in diretta Instagram, la reazione del cantante

Victoria De Angelis è uno dei volti principali della musica italiana: fa parte dei Maneskin, il gruppo da lei costituito con Damiano David, Thomas Raggi ed Ethan Torchio. Ogni volta la ragazza riesce a far chiacchierare di sé per il suo essere trasgressiva, come tutte le vere star del rock. Stavolta non ha fatto eccezione. C'entra il compagno di band, Ethan.

Victoria De Angelis ha conosciuto la fama grazie all'essere bassista di uno dei gruppi musicali più in voga del momento: i Maneskin. Classe 2000, romana ma con origini danesi, la ragazza a 8 anni prende in mano il suo primo strumento, la chitarra, non abbandonandolo mai più. Dopo qualche anno, tuttavia, vira sul basso in maniera brillante. Si dice che proprio grazie a un suo annuncio sulla bacheca della scuola che tutti loro frequentavano, si sia formata la band Maneskin, il cui nome, nella lingua d'origine della bionda, vuol dire "Chiaro di luna".

A 22 anni Victoria vanta già una partecipazione a X Factor ma soprattutto una vittoria a Sanremo. Quest'ultima ha lanciato lei, come tutti gli altri componenti del gruppo, verso l'Olimpo dei musicisti italiani più affermati al mondo. Ovviamente è solo l'inizio della sua carriera e di certo di strada da percorrere ce n'è ancora tantissima, tuttavia per l'età che ha, i successi della bassista non andrebbero sottovalutati.

A livello sentimentale Victoria De Angelis afferma di avere una relazione con una donna, tuttavia non ha mai mostrato il volto della ragazza in questione e, in generale, si definisce "fluida", ovvero senza una prestabilita identità sessuale. Il suo fascino è innegabile: è bellissima, femminile, trasgressiva e apprezzata dal pubblico, soprattutto dai più giovani che si riconoscono nel suo stile. È lei, d'altra parte a curare il look del gruppo. Spesso si distingue per gesti decisamente provocatori. Stavolta ne ha fatto uno nei confronti di Ethan, il batterista della band.

Victoria De Angelis: il gesto nei confronti di Ethan è inaccettabile

Victoria De Angelis su Instagram, dove vanta un seguito di 3,6 milioni di follower, condivide spesso scatti in bianco e nero o a colori che si rifanno al suo stile glam. Altre volte, più raramente, sbuca fuori anche qualche video. Ebbene, nel caso odierno parliamo proprio di una clip all'interno della quale la ragazza si lascia andare ad un gesto nient'affatto carino nei confronti di Ethan.

Probabilmente sono nel backstage di un loro concerto ma la location non è importante in questo caso. È piuttosto l'azione nei confronti del batterista a sconvolgere i fan dato che Victoria, una volta riempitasi la bocca di acqua, fa segno ad Ethan di avvicinarsi. Quest'ultimo inconsapevole fa per abbracciarla e lei... gli sputa dell'acqua in faccia! Un gesto provocatorio che ha stizzito l'altro componente del gruppo, il quale si è allontanato con un sorrisetto vagamente infastidito.

