Vi ricordate Salvo Veneziano del Grande Fratello 1? Ecco come si è ridotto oggi

Sono passati 22 anni dalla prima edizione del Grande Fratello Vip, dall'edizione a cui ha partecipato il compianto Pietro Taricone. Ma vi ricordate chi è arrivato secondo in quella prima messa in onda del reality? Vi ricordate di Salvo Veneziano?

Quando nel lontano 2000 andò in onda la prima puntata del Grande Fratello c'era un grandissimo fermento. Il pubblico non sapeva cosa aspettarsi da questi perfetti sconosciuti rinchiusi in una casa senza alcun contatto con l'esterno e soprattutto sempre sotto osservazione delle telecamere.

Il format riscosse un grandissimo successo, tanto che ancora oggi, anche se nella sua variante Vip, viene trasmesso ed è molto seguito.

Grande Fratello prima edizione: i 99 giorni più lunghi della televisione.

Chi ricorda la prima edizione del reality nella casa di Cinecittà, non potrà mai dimenticare cosa sono stati quei 99 giorni di 'reclusione'. I concorrenti erano 10: Cristina Pievani, Salvo Veneziano, Pietro Taricone, Rocco Casalino, Maria Antonietta Tilloca, Marina La Rosa, Sergio Volpini, Lorenzo Battistello, Roberta Beta e Francesca Piri.

Alcuni nomi forse, non li ricorderete, ma altri di certo riportano alla mente degli avvenimenti decisamente divertenti.

Di certo una delle cose che fece più discutere è stato il rapporto sessuale avuto da Pietro Taricone e Cristina Pievani dietro le tende. L' opinione pubblica si divise in quella occasione non sapendo precisamente cosa pensare dell'accaduto. Ma c'è stato anche un altro personaggio molto amato in questa prima edizione del Grande Fratello, stiamo parlando di Salvatore, Salvo, Veneziano il pizzaiolo di Siracusa. Ma ora cosa fa Salvo?

Salvo Veneziano, dalla prima edizione del Grande Fratello alla quarta del Grande Fratello Vip.

Simpatico e socievole, sempre con la battuta pronta, Salvo ha conquistato l'attenzione degli italiani per la propria spontaneità e il suo attaccamento alla famiglia. Ha sposato Giusy giovanissimo ed altrettanto giovane è diventato nonno.

Se nella prima esperienza con il reality, Salvo è stato premiato proprio per la sua spontaneità, nella versione Vip alcune sue frasi sessiste hanno fatto arrabbiare l'opinione pubblica, tanto da farlo squalificare.

Cosa fa ora Salvo Veneziano?

Dopo la prima edizione del reality, Salvo ha vissuto un momento di estrema popolarità e di guadagni stratosferici. La fama però dura poco. Salvo ha deciso di tornare da sua moglie, che nel frattempo aveva deciso di tornare dai suoi genitori. Dopo qualche tempo i due hanno deciso di tornare insieme e con i soldi che Giusy aveva messo da parte hanno aperto una catena di pizzerie 'L'officina della pizza' che ha molti punti vendita. Nonostante le cose ora vadano bene, l'ex gieffino rimpiange lo sperpero di denaro fatto nel corso del tempo.

