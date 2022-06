"Alessandro Iannoni ha detto di no a Maria De Filippi", ecco quale ruolo voleva affidargli

Una volta tornato in Italia, Alessandro Iannoni sta vivendo un momento di grande celebrità. Molti sono interessati a ciò che deciderà di fare il giovane in merito alle moltissime offerte ricevute da alcuni programmi televisivi.

Alessandro Iannoni è stata una vera e propria scoperta di questa edizione de L'Isola Dei Famosi, il ragazzo ha attirato immediatamente su di sé molte attenzioni, soprattutto per via del suo rapporto con la madre, Carmen Di Pietro. In molti hanno pensato che Alessandro fosse fin troppo protetto da Carmen. Ma nel corso della sua permanenza in Honduras hanno potuto constatare che non è per nulla semplice uscire dal suo abbraccio.

Quando Alessandro ha deciso di non accettare il prolungamento del reality ha dichiarato di averlo fatto per un motivo specifico, l'Università. Il ragazzo, con immenso orgoglio di sia madre ha riferito di non potersi permettere un rallentamento nei propri studi poiché li ritiene fondamentali per la sua crescita. Nonostante sia molto incuriosito dall'ambiente dello spettacolo, Iannoni ha deciso di impegnarsi seriamente nello studio. Proprio in questi giorni ha pubblicato dal proprio profilo social i risultati dell'esame per cui ha abbandonato l'Isola dei Famosi. Il gesto decisamente provocatorio dell'ex naufrago era diretto a tutti coloro che nel corso di queste settimane hanno messo in dubbio il suo impegno e la sua dedizione allo studio.

Ma Alessandro non ha solo dimostrato di essere un ragazzo studioso, ma di essere molto deciso sulla direzione che prenderà il suo futuro. Dopo l'assaggio di popolarità che sta provando in queste settimane, Iannoni ha deciso di dire un sonoro 'no' alla Queen del piccolo schermo, Maria De Filippi.

Alessandro Iannoni dice di No a Maria De Filippi, la clamorosa indiscrezione: "Io tronista?..."

Quando Alessandro ha lasciato l'Isola in molti hanno pensato che quella dell'università e degli esami fosse solo una scusa. Alcuni hanno pensato che volesse starsene un po' senza sua madre, altri che fosse pronto a ricevere un'offerta molto redditizia. Ancora una volta il figlio di Carmen Di Pietro ha deciso di sorprendere tutti. Dopo aver dimostrato con i fatti che la sua preoccupazione per l'università fosse reale, ha voluto ancora una volta prova del suo impegno.

Solo qualche settimana fa, si vociferava di una partecipazione di Alessandro a Uomini e Donne in qualità di tronista. Mamma Carmen ne sarebbe molto contenta ma Iannoni non è dello stesso avviso. Il ragazzo sembra pronto a rifiutare il trono per il suo impegno nello studio. Insomma non c'è nulla che svii Alessandro dalla meta della laurea, nemmeno un posto sul trono di Maria De Filippi.

