Antonino Spinalbese, provocazione enorme a Stefano de Martino: "Sta frequentando proprio lei"

Nonostante si siano separati da diverso tempo, Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese continuano ad avere un rapporto. Penserete che si tratti di una questione familiare che riguarda la loro figlia Luna Marì, ma no, non è così. Sembra che Antonino stia frequentando una persona molto vicina a Stefano De Martino.

La storia d'amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez è durata poco, ma è stata decisamente molto intensa tanto che dal loro amore è nata la splendida Luna Marì. Purtroppo per loro la crisi è arrivata subito dopo la nascita della piccola e non c'è stato nulla da fare, i due hanno deciso di separarsi. Nonostante tutto però hanno deciso di mantenere un rapporto proprio per non far soffrire la piccola.

Spesso, sia Antonino che Belen, pubblicano foto in compagnia di Luna Marì, l' hairs stylist è evidente innamorato della sua bambina ed anche la showgirl lo ha più volte definito un padre molto presente e amorevole.

Solo qualche giorno fa, Antonino si è pronunciato sul ritorno di fiamma, ormai ufficiale di Belen Rodriguez e il suo ex marito Stefano De Martino. Attraverso l'intervista rilasciata al settimanale Chi, l'hair stylist ha dichiarato di sentirsi con la conduttrice argentina solo per questioni legate alla loro bambina e non avere alcun tipo di rapporto con lei che vada al di là di questo.

Spinalbese ha anche parlato della relazioni di Belen e Stefano affermando che è contento che stiano insieme. Gli augura di stare insieme per sempre soprattutto per regalare ai bambini la stabilità che meritano.

Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez e Stefano De Martino: cosa li lega ancora?

Antonino continua la sua vita lontano dal gossip e dal mondo dello spettacolo. Nonostante cerchi di mantenersi sempre fuori da determinate dinamiche, i suoi followers continuano a tenere la sua vita sotto la lente d'ingrandimento.

Spinalbese ha avuto un piccolo flirt con Helena Presets, la modella che ha partecipato a Pechino Express, ma l'hair stylist sembra aver smesso di frequentarla ed è stato visto in compagnia di un'altra bellissima donna.

La donna in questione è Giulia Tordini. Giulia è la sorella di Giorgi Tordini che è la creative di 'The Attico' un marchio di moda fondato insieme alla ex compagna di Stefano De Martino.

Insomma, sembra che i tre siano collegati da un filo invisibile che non smette di tenerli insieme. Se l'indiscrezione sull'hair stylist fosse vera avrebbe un ulteriore legame con l'ex ballerino di Amici.

Leggi anche: Gigi D'Alessio non si trattiene: "Non posso più nasconderlo, finalmente posso dirvelo"