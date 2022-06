Sabrina Ferilli, l'avete mai vista senza trucco? Ugualmente bellissima malgrado le imperfezioni

Sabrina Ferilli ha deciso di postare una sua foto sui social che ha lasciato tutti a bocca aperta. La bellissima attrice ha deciso di rendere partecipi tutti i suoi followers della sua piccola vacanza ed ha mostrato una parte di sé davvero inedita.

Sabrina Ferilli ha studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia recitando nel suo primo film Caramelle da uno sconosciuto di Franco Ferrini. Dal 1990 l'hanno scritturata per interpretare diversi ruoli nei loro film. Registi del calibro di Alessandro D'Alatri, Marco Ferrei, Sergio Corbucci e Paolo Sorrentino. Ma è nel 1991 che vince il suo primo riconoscimento: il premio Panorama e il primo Nastro D'Argento per l'interpretazione in La bella vita di Paolo Virzì.

Negli anni '90 Sabrina Ferilli diviene una vera e propria icona di bellezza, e oltre a continuare la sua carriera di attrice ha anche interpretato qualche piccolo ruolo nelle fiction televisive. Nel 2013 Maria De Filippi la sceglie come parte della giuria nel talent Amici di Maria De Filippi, cosa che ripeterà l'anno successivo insieme a Francesco Renga e Loredana Bertè. La grande amicizia che lega la moglie di Maurizio Costanzo alla bellissima attrice romana dura da molti anni, tanto che la Ferilli è ospite in tutte le edizioni di Tu si que vales.

Elencare tutti i ruoli e le pellicole cinematografiche in cui la bellissima Sabrina Ferilli ha recitato sarebbe impossibile. Basti sapere che tra commedie e film impegnati la Ferilli ha recitato in più di 30 film. Per molti di questi è stata candidata al David di Donatello come miglior attrice protagonista e non protagonista e ha vinto diversi Nastri D'Argento. Non è un caso che Paolo Sorrentino l'abbia scelta per il ruolo di Ramona nel film Premio Oscar La Grande Bellezza.

Sabrina Ferilli, lo scatto che sta facendo il giro del web: la sua bellezza tutta naturale

L'attrice romana si è recata in Croazia, prima di ricominciare con i vari impegni che la terranno occupata per il resto dell' anno. Già è stata confermata infatti la sua presenza nella nuova edizione di Tu si que vales. L'attrice sarà insieme allo squadrone di sempre formato da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari.

Ma non solo. E' infatti prevista la messa in onda di una nuova fiction dal titolo Gloria, in cui la Ferilli reciterà il ruolo di un' attrice negli anni '90.

A vederla mentre prende il sole in perfetto relax, Sabrina Ferilli sembra una ragazzina. Bellissima con il suo viso acqua e sapone molto abbronzato. Lo scatto pubblicato da lei stessa sui social, ha lasciato tutti senza parole, la sua bellezza è davvero incredibile e nulla hanno potuto gli haters. D'altronde l'attrice è sempre stata chiara nei confronti dei detrattori o no? A lei non interessa, sono cose di poco conto per cui è inutile perderci tempo.

