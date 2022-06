Giucas Casella cambia look, fan scatenati: "Devi denunciare il tuo parrucchiere"

Giucas Casella è stato una delle sorprese della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. L'uomo, da sempre sulla cresta dell'onda per il suo talento artistico, è riuscito a lasciar emergere tutto il suo carattere gioviale, ottenendo un buon riscontro di pubblico. Ebbene, oggi ha cambiato look, vediamo quanto la sua capigliatura è stata "stravolta" dal suo hair stylist.

Giucas Casella è noto a tutti. Illusionista italiano 71enne è diventato famoso dal piccolo comune siciliano in cui è nato nel 1949, Termini Imerese, facendosi conoscere in ogni parte della Penisola. La sua frase più iconica è certamente "Guardami! Guardami!". L'avete letta con la sua voce, no? Insomma, è uno di quei personaggi che è impossibile non aver visto almeno una volta nella vita, siano i nostri lettori giovanissimi o più avanti con l'età.

Numerose sono state le esperienze televisive di Giucas: d'altro canto non è certamente da tutti iniziare da piccolo a bazzicare nell'ambiente "magico". Ecco alcuni dei programmi del piccolo schermo in cui si è fatto notare: Domenica In, Fantastico, Sanremo, Quelli che il calcio. Amante dei reality ha preso parte in ben due occasioni a L’Isola dei famosi, lasciando però entrambe le volte lo show per problematiche legate alla salute. D'altro canto si sa, il format honduregno è particolarmente tosto dal punto di vista fisico. Giucas, che ha un figlio di nome James, ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip. Qui lo abbiamo sentito svelare alcuni altarini come una liaison con Katia Ricciarelli, ma anche una "mancata" accettazione di una sua parte del corpo: i capelli. Andiamo a vedere allora che cosa ha fatto.

Giucas Casella: il cambio look sorprende i fan

Pare proprio che l'ex gieffino dal momento che non apprezza la calvizie ormai sempre più "imperante" sul suo capo, si sia recato nello studio di Giacomo Urtis, chirurgo dei vip, chiedendo un'operazione per rendere più folti i propri capelli. Ebbene, non si sa se alla fine abbia fatto o meno l'intervento, tuttavia qualche ora fa è sbucata una storia su Instagram che ha spiazzato i fan.

Sul noto social del gruppo Meta, dove Giucas Casella vanta ben 159mila follower, sono apparsi una serie di video dove l'uomo si mostra insieme al suo hair stylist in un cambio look sorprendente. Davvero divertenti le parole pronunciate dal parrucchiere in merito alla nuova acconciatura dell'illusionista. Infatti l'ex gieffino chiede: "Come lo chiamiamo questo look?" e l'hair stylist replica così: "La risorsa di Giucas". Ma in che senso? Nel senso che i capelli dell'uomo sono "risorti". Qualcuno, scherzando ma non troppo, ha commentato caustico: "Dovresti denunciare il tuo barbiere", la più classica delle battute. Ad ogni modo il barbiere ci tiene a far sapere che il percorso per la rivitalizzazione della chioma di Casella è appena iniziato!

