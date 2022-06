Claudio Santamaria e Francesca Barra, avete mai visto loro figlia Atena? Una bambina stupenda

Claudio Santamaria è uno degli attori più talentosi del panorama italiano. Spesso lo vediamo al cinema come in televisione, in film e fiction varie. Ma lo sapete che è anche un tenerissimo papà? Ecco lo scatto assieme a sua figlia Atena, che in poche ore ha fatto incetta di like.

Classe 1974, Claudio Santamaria è un attore e doppiatore tra i più celebri nel nostro Paese. È da tempo sulla cresta dell'onda grazie a film che l'hanno consacrato divo della settima arte in Italia, tra i quali il celeberrimo L'ultimo bacio ma anche il più recente Lo chiamavano Jeeg Robot. Ha lavorato con i più "forti" attori del grande schermo da Paola Cortellesi a Leonardo Pieraccioni e Stefano Accorsi, e con i registi maggiormente apprezzati nella nostra Penisola, tra i quali Gabriele Muccino e Bernardo Bertolucci. Ha vinto un David di Donatello e un Nastro d'argento, a testimonianza del fatto che siamo di fronte a un genio assoluto della recitazione italiana. Ma non solo... A Sanremo di qualche anno fa ci ha deliziato con la sua splendida voce, il che significa che è anche un abile cantante. Per non parlare poi del suo doppiaggio nella trilogia di Batman di Nolan. Insomma, davvero un talento poliedrico e versatile.

Sentimentalmente parlando, l'uomo ha avuto diverse storie in passato, come quella che gli ha regalato la sua primogenita Emma, con Delfina Delettrez Fendi. Altro flirt nient'affatto duraturo quello con Vittoria Puccini, la celebre interprete di Elisa di Rivombrosa, ex di Alessandro Preziosi. Alla fine ha "ritrovato" Francesca Barra, infatti i due si conoscono da quando erano adolescenti. È per Francesca che Claudio si è trasferito da Roma a Milano, città in cui la coppia vive serenamente un felice matrimonio. Quattro i figli che hanno in comune. L'ultima si chiama Atena ed è nata il 2 febbraio di quest'anno. Eccola qui in uno scatto dolcissimo con il papà!

Claudio Santamaria, la foto che incanta i social

Su Instagram Claudio Santamaria è particolarmente attivo, infatti posta scatti e video della propria vita privata quanto professionale. Tuttavia, malgrado vanti 312mila follower, stavolta, l'immagine che sta facendo impazzire il web non viene direttamente da lui. Sì, perché è stata Francesca Barra, sua moglie, a pubblicare la foto alla quale facciamo riferimento. Quest'ultima ritrae Claudio mentre bacia teneramente sulla guancia Atena, la sua ultima figlia, per l'occasione tenuta in braccio. La dedica al post è dolcissima: "E tu crescevi, crescevi, crescevi più bella, più bella. Fiorivi, sfiorivano le viole e il sole batteva su di me e tu prendevi la mia mano mentre io aspettavo te…" Riconoscete queste parole? Sono quelle di Sfiorivano le viole, celebre canzone di Rino Gaetano. Un'autentica dedica d'amore che i follower - anche vip in taluni casi - non hanno potuto far altro che apprezzare.

