Avete mai visto Carolyn Smith da giovane? Aveva la fila di corteggiatori

Carolyn Smith è una delle danzatrici e coreografe più famose della televisione italiana. Diventata celebre principalmente per la sua partecipazione, in qualità di giudice, a Ballando con le Stelle, è dal 2007 che appare in televisione con una certa costanza. Sempre indiscussa la sua bellezza ma... L'avete mai vista da giovane? Veramente faceva innamorare chiunque di lei. Una prova? Uno scatto postato su Instagram qualche giorno fa.

Carolyn Smith è davvero una ballerina e coreografa eccezionale. Il fatto che abbia studiato danza sin dall'infanzia sicuramente è evidente: il duro lavoro l'ha ripagata moltissimo in termini di visibilità, soprattutto televisiva. Non è italiana, come suggerisce il suo nome britannico al 100%, tuttavia decide di spostarsi nella nostra nazione per seguire suo marito, trasferendosi dapprima a Torino, poi a Padova. È una donna forte e determinata come testimonia non solo la sua brillante carriera ma anche l'aver affrontato - e purtroppo non solo una volta - un bruttissimo cancro. Eppure ce l'ha sempre fatta. Oggi appare più bella e sorridente che mai, malgrado la malattia che l'ha segnata profondamente.

In un certo senso sono anche i suoi turbanti e giudizi severi a Ballando con le Stelle che ci hanno fatto empatizzare ancor di più con lei. Ebbene, volete vedere com'era da giovane? Uno schianto di donna, una diva cinematografica, dei lineamenti perfetti. Eccola qui.

Carolyn Smith da giovane: "Mette tutte in tasca per quanto è bella"

Dato che siamo abituati a vedere alcune signore della televisione ormai "adulte", quasi ci sembra complicato immaginarle da giovani. Un esempio potrebbero essere Donatella Rettore, Ornella Vanoni e appunto Carolyn Smith. Eppure queste dive del piccolo schermo sono state ragazze e, a testimonianza di ciò, ogni tanto sbucano scatti che ne mostrano l'infinita bellezza e sensualità.

Carolyn Smith su Instagram vanta un profilo seguitissimo: ha 297mila follower con i quali condivide spesso istanti della propria vita tanto dal punto di vista professionale, quanto dal punto di vista privato. In tal senso, qualche giorno fa, è sbucato tra le sue storie uno scatto meraviglioso datato 1979. All'epoca la britannica, classe 1960, aveva appena 19 anni. Per la verità la foto pubblicata è un collage: a sinistra lei oggi, a destra lei ieri. È sempre bellissima e con lo stesso sorriso di allora come lei stessa afferma in una scritta sovra impressa, la cui traduzione è: "Il tempo passa e la vita cambia, così cambia anche la forma del corpo ma una cosa non cambierà mai: il mio sorriso." Oltre alla parentesi gioiosa sul suo volto, anche lo stile della coreografa è rimasto invariato: basti guardare gli enormi orecchini che porta in entrambe le immagini. In ogni caso è sempre bellissima.

