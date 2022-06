Gigi D'Alessio non si trattiene: "Non posso più nasconderlo, finalmente posso dirvelo"

Gigi D'Alessio sta vivendo un momento molto emozionante della sua carriera. Il suo successo sembra inarrestabile, soprattutto dopo il grande concerto organizzato per i suo 30 anni di carriera. Ora sembra che per il cantautore napoletano sia prevista una trasmissione tutta sua.

Gigi D'Alessio ha cominciato la sua carriera giovanissimo. La musica è stato il suo modo per riscattarsi dalla realtà difficile del quartiere napoletano in cui viveva. Come lo stesso cantautore ha più volte affermato, è stata la musica a salvarlo dalle strade sbagliate che poteva prendere. Si è diplomato al conservatorio ed ha deciso che la sua passione per la musica doveva diventare il suo lavoro ed ha fatto di tutto pur di arrivare in cima.

Apprezzato da tutti come musicista, ma anzitutto come persona, per l'evento tenutosi a Piazza del Plebiscito a Napoli, sono stati moltissimi gli amici e colleghi accorsi per festeggiarlo e rendere il suo anniversario ancora più speciale.

Sul palco insieme a lui ha voluto gli amici di sempre, come Clementino, Stefano De Martino, Fiorello, Amadeus e tanti altri. Ha utilizzato l'evento come manifestazione di beneficienza per i bambini ucraini con problemi di salute che vessano in pessime condizioni a causa della guerra.

Lo show di Gigi D'Alessio ha registrato delle percentuali di share molto alte, per questo non deve sembrare affatto strano se il direttore della Rai, Stefano Colletta, sta pensando di affidare a Gigi D'Alessi0o un programma in prima serata. Secondo il direttore il cantautore napoletano è l'unico a poter contrastare la supremazia della regina della televisione, Maria De Filippi.

Gigi D'Alessio, lo show in prima serata per combattere Maria De Filippi.

Come dicevamo, il concerto Gigi Uno come te 30 anni insieme, ha avuto un indice di gradimento veramente altissimo. La prima serata di Rai Uno ha avuto una percentuale di share superiore al 24 per cento, quindi quasi 3 milioni di telespettatori incollati al televisore per godere delle performance del cantautore partenopeo. A pochi giorni da questo incredibile successo, arriva l'indiscrezione che coinvolge i vertici della rai e la decisione di affidare una prima serata Rai proprio a Gigi D'Alessio. Non c'è alcuna comunicazione ufficiale in merito, ma sembra altamente probabile che Gigi possa trasformarsi nella prossima stagione in un conduttore da prima serata.

Anche nel 2019 con il programma 20 anni che siamo italiani, co condotto insieme a Vanessa Incontrada (anche lei ospite sul placo in Piazza del Plebiscito), ottenne una percentuale di share mai inferiore al 19 per cento. Insomma, basterà attendere domani la comunicazione ufficiale della Rai per la nuova stagione e sperare.

