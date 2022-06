Tina Cipollari dice no al GF VIP 7, Katia Ricciarelli la umilia pubblicamente: "Spero che..."

Alfonso Signorini sta preparando il Grande Fratello Vip 7 già da qualche tempo ormai. E' evidente che il conduttore non voglia essere sicuro di dare vita ad un reality ancora più avvincente di quello dell'anno scorso. In queste ore sono moltissime le indiscrezioni che girano sui partecipanti e sugli opinionisti del reality. Ma quella più clamorosa vorrebbe l' ex gieffina Katia Ricciarelli proprio al fianco del conduttore. La soprano però ha già dato la sua risposta, suscitando l'interesse di Tina Cipollari.

Nelle ultime settimane, Katia Ricciarelli è al centro dell'interesse dell'opinione pubblica. Questa volta non per le sue opinioni, ma per il suo futuro. Molte sono state le indiscrezioni sui suoi progetti per la nuova stagione televisiva, se fino a poso tempo fa nessuna di queste era stata confermata, adesso è la stessa soprano a mettere un punto definitivo.

Katia Ricciarelli, Grande Fratello Vip o Tale e Quale Show? Tutta la verità

Nel corso di alcune interviste rilasciate nell'ultimo periodo, la soprano ha fatto chiarezza sulle indiscrezioni che riguardano la sua possibile partecipazione agli show della Mediaset e della Rai. Per quello che riguarda Tale e Quale Show, la Ricciarelli in un intervento alla trasmissione radiofonica ha confermato le voci sull'interessamento di Carlo Conti. Ma Katia non sembra intenzionata a vagliare la proposta, poichè con il tempo che passa non è possibile accettare progetti troppo lunghi. Mentre per quello che riguarda il Grande Fratello Vip la soprano ha affermato di aver avuto una proposta, ma questa non era una proposta ufficiale, bensì un desiderio di Alfonso Signorini. Ma rispondendo molto sinceramente, nel caso arrivasse la proposta ufficiale la soprano direbbe di no "Non mi interessa farlo"

A commentare questa decisione di Katia Ricciarelli ci pensa Tina Cipollari, la celeberrima opinionista di Uomini e Donne che lo ha fatto con il suo inconfondibile stile.

Tina Cipollari commenta la partecipazione di Katia Ricciarelli al Grande Fratello Vip 7: "Spero non ci ripensi"

Tutti gli appassionati delle avventure di Uomini e Donne conoscono Tina Cipollari. L'opinionista romana ha un carattere decisamente irruento e polemico ma anche molto ironico. Proprio questo lato del suo carattere è venuto fuori quando ha commentato la notizia per cui Katia Ricciarelli ha deciso di non prendere parte al Grande Fratello Vip.

La Vamp ha scritto due commenti epici che nel giro di pochissimo tempo hanno fatto incetta di like. Alle parole della soprano "Non sono interessata a farlo" Tina ha risposto con uno "Speriamo non ci ripensi".

Le due hanno avuto già una discussione in diretta televisiva che è passata alla storia, è evidente che Tina non ha dimenticato.

