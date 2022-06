Romina Power, sapete che la sorella Taryn è stata fidanzata con un big della musica italiana? Ecco di chi si tratta

Romina Power è nota a tutti sia per il suo straordinario talento vocale che per il suo essere stata a lungo la compagna di Al Bano. Oggi però non parleremo di lei, ma di sua sorella. Volete sapere uno scoop che la riguarda? È stata fidanzata con un artista italiano conosciutissimo.

Romina Power non ha certo bisogno di presentazioni: cantante e artista a 360 gradi si è fatta apprezzare in qualsiasi nazione nel mondo. Celebre anche e soprattutto per la sua storia con Al Bano, finita in maniera sfortunatamente tragica, la donna deve il nome alle sue origini americane. Infatti Romina nasce a Los Angeles nel 1951 da due genitori talentosi quanto lei, gli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. Oltre a lei, i due interpreti ebbero altri tre figli: Anna, Taryn e Tayrone Power Junior. Oggi ci soffermeremo in particolar modo su Taryn. Quest'ultima infatti ha catturato l'attenzione mediatica del nostro Paese per un flirt con uno dei maggiori artisti italiani di tutti i tempi. Volete sapere chi è? Non vi resta che scorrere l'articolo per scoprirlo.

Taryn Power: l'inaspettato flirt della sorella di Romina

Di due anni più piccola di Romina, Taryn è scomparsa tragicamente due anni fa, dopo aver combattuto per anni contro un terribile male: la leucemia. Aveva solo 66 anni quando ha lasciato tutta la sua famiglia, compresa l'ex moglie di Al Bano, in una valle di lacrime. Colui con il quale Taryn ha avuto un flirt in passato, tuttavia, non ha potuto piangerla perché anch'esso ci ha lasciati troppo giovane. E questo in effetti rappresenta un indizio importante sull'uomo in questione. Ma chi è?

Romina e Taryn sono state unite da un legame indissolubile, tant'è che la seconda, pur vivendo in America e svolgendo una professione extra oltre a quella artistica (infatti era attrice ma anche insegnante di scuola), spesso si recava a Cellino San Marco, in visita dalla sorella. Era innamorata letteralmente del Sud Italia e finì per innamorarsi, seppur per un breve periodo, anche di un italiano. Qualche idea su chi possa essere questo misterioso artista nostrano?

Si tratta di un cantante che ha fatto la storia della musica italiana: il suo modo di esibirsi ha conquistato tutte le generazioni, facendo sì che l'uomo lasciasse una traccia indelebile del suo passaggio. È di Poggio Bustone e ha collaborato per anni con Mogol, scrivendo e cantando un successo dietro l'altro. Avete capito di chi stiamo parlando, no? Di Lucio Battisti! L'uomo ha avuto una storia di qualche mese con Taryn Power prima che lei conoscesse il suo primo marito, il fotografo Norman Seeff. È proprio il caso di dire: quanto è piccolo il mondo!

