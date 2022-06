Filippo Bisciglia finalmente rompe il silenzio su Temptation Island: "Adesso parlo io", fan in lacrime

Filippo Bisciglia è un volto televisivo particolarmente noto a causa di Temptation Island, format al cui timone è stato per anni riuscendo ogni volta a mettersi nei panni dell'uno o dell'altro concorrente. Ebbene... Questa lunga storia d'amore con il programma di Canale 5, alla fine, si è conclusa. Oggi l'uomo rompe il silenzio e spiega il perché.

Filippo Bisciglia è un attore e presentatore televisivo che abbiamo avuto modo di conoscere fra le mura del Grande Fratello 6 e di riscoprire alla conduzione di Temptation Island. Legato da anni a Pamela Camassa ad interessare di Filippo è per lo più la sua vita professionale, dato che quasi mai dà modo al gossip di "intromettersi" in quella privata.

Parliamo dunque di Temptation Island. In ogni edizione dello show targato Mediaset e ideato da Maria De Filippi, Bisciglia si è distinto per la sua grande professionalità. Non era da tutti riuscire a gestire anche i momenti più critici, come i tanto attesi falò di confronto. Eppure lui ci è riuscito sempre alla grande, ottenendo ben presto il favore del pubblico. Per mesi e mesi ci siamo chiesti che fine avesse fatto data la chiusura del programma, e alla fine l'uomo ha rotto il silenzio spiazzando tutti, proprio poco fa.

Filippo Bisciglia spiazza i fan: "Tutto questo è..."

Filippo Bisciglia un'ora fa ha parlato circa il proprio futuro senza Temptation Island con un videomessaggio. L'ha fatto su Instagram dove vanta un seguito di quasi 1 milione di follower. Ebbene, innanzitutto ha ringraziato ognuno dei fan raggiunti proprio per merito del celebre show di Canale 5. Ha ammesso di star ricevendo da due mesi a questa parte moltissimi messaggi in cui gli viene chiesto perché non ci sarà il programma. Molti i fan che lamentano anche che "non sarà estate senza l'isola delle tentazioni" e che sono tristi di una mancata risposta di Filippo ai loro appelli. Ed ecco allora che questa risposta è arrivata.

In primo luogo, Bisciglia ha detto di essere rimasto profondamente colpito dal numero di messaggi ricevuti perché asserisce quanto questo sia indice di un affezionarsi del pubblico a lui e al programma. Ha amato il fatto che la gente dopo ogni puntata commentasse tutto, su Instagram, Twitter, Facebook. E anche lui d'altro canto si è sempre divertito a leggere parodie esilaranti sui vari personaggi succedutisi negli anni. Alla fine Filippo rompe il silenzio con una frase che colpisce i fan dritti al cuore: "Anche a me fa male non fare Temptation." E continua: "Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi 8 anni. Questo avrebbe dovuto essere il nono anno consecutivo. Eravamo una famiglia."

Per concludere, sdrammatizza ripetendo le sue due frasi iconiche: "Pensi che io abbia un video per te? Ho un video per te" e "Tutto questo è... Temptation Island". Augura poi tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanta vita a tutti, asserendo che gli mancheranno i suoi sostenitori. Che dire, ci mancherai anche tu, Fil!

LEGGI ANCHE: "Avrei potuto perdere le gambe" Filippo Bisciglia, il dramma della malattia