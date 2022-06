Pamela Petrarolo rompe il silenzio: "Ora che è finita, posso raccontarvi un retroscena su Edoardo Tavassi"

Pamela Petrarolo è stata una delle concorrenti più apprezzate della sedicesima edizione de L'isola dei Famosi e il suo percorso, seppur breve, è stato di esempio per tutti. L'ex volto di Non è la Rai è riuscita a dimostrare di essere una vera guerriera, capace di non arrendersi mai di fronte alle avversità.

Quello di Pamela Petrarolo non è stato un percorso affatto facile. Approdata in Honduras soltanto nelle ultime settimane del reality show condotto da Ilary Blasi, a un certo punto si è trovata praticamente da sola su Playa Sgamatissima, in un ambiente ostico e del tutto inedito per lei. La donna ha dovuto affrontare tutta sola le fresche nottate honduregne, il pericolo che il fuoco si spegnesse e gli spaventosi animali che potevano turbarla durante il sonno. Eppure, superato il terzo giorno, Pamela Petrarolo ha tirato fuori una forza che forse neanche lei sapeva di possedere. "Rifarei l'Isola da sola, con gli altri naufraghi mi sono annoiata" ha rivelato senza peli sulla lingua ai microfoni di SuperGuida Tv. E inoltre, la donna ha ammesso anche che era convinta che sarebbe arrivata in finale ad occhi chiusi. Del resto, aveva superato ben quattro televoti (addirittura quello contro Lory Del Santo) ed era riuscita a dimostrare quanto fosse in gamba anche completamente sola, quindi è comprensibile che non si aspettasse di essere eliminata dal gioco prima della finale.

Pamela Petrarolo punta il dito contro Edoardo Tavassi: "Senza Guendalina perdeva i lumi della ragione"

La simpaticissima ed energica showgirl ci è rimasta molto male per come siano andate le cose con Edoardo Tavassi. Il romano, infatti, era stato uno dei primi ad accoglierla quando è arrivata sull'Isola, ma poi il suo atteggiamento nei suoi confronti è cambiato molto. Tutto risale a quella volta in cui Marco Maccarini scelse lei per condividere il cibo, ed Edoardo non riteneva giusto che a mangiare fosse una persona che stava sull'Isola da così poco tempo. Certo, il fratello di Guendalina non aveva tutti i torti, ma quel suo modo così aggressivo di esprimere le sue ragioni non è piaciuto a Pamela, che a un certo punto ha preferito prendere le distanze da lui. Nonostante siano poi arrivate le scuse da parte del romano, Pamela ha tenuto a precisare che quando c'era Guendalina, le cose erano diverse, perché la bella ex gieffina riusciva a mantenere calmo suo fratello e lo faceva ragionare, prima che diventasse una mina vagante. Per quanto riguarda invece il suo rapporto con Estefania Bernal, l'ex volto di Non è la Rai ha detto che si è ricreduta in positivo sul suo conto, e a breve le farebbe piacere partecipare insieme a lei a Pechino Express.

LEGGI ANCHE>>> Nicolas Vapordis, dopo la finale spunta fuori la sua vera fidanzata (non è Giulia Brighi)