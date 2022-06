Nicolas Vapordis, dopo la finale spunta fuori la sua vera fidanzata (non è Giulia Brighi)

Nicolas Vaporidis è stato proclamato vincitore di questa sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi, appena conclusa. Una vittoria meritatissima e anche un po' scontata, forse, perché l'iconico attore di Notte prima degli esami è stato di sicuro il naufrago più resiliente del reality show. Ma cosa sappiamo della sua fidanzata? L'attore ha ammesso di essere impegnato sentimentalmente, ma sulla sua compagna c'è ancora un alone di mistero. Scopriamone di più.

Non è cominciata esattamene nel migliore dei modi, questa fantastica avventura di Nicolas Vaporidis a L'Isola dei Famosi. L'attore romano di origini greche, infatti, il primo giorno si era detto single, ma poi la verità è venuta a galla ed emerso che in realtà il naufrago era fidanzato, eccome. Eppure, Nicolas non ha mai voluto rivelare l'identità della sua compagna. "Lo faccio per proteggerla" ha detto, ma proteggerla da cosa? Forse dalla popolarità, dai paparazzi? Probabile. Ma questo non ha di certo fermato le congetture sul suo conto, infatti nel giro di pochi giorni era già emerso il primo nome. Infatti, alcuni hanno subito pensato a una certa Giulia Brighi, una ragazza misteriosa, molto bella e che ama i libri. Almeno, questo è quanto si evince dal suo profilo di Instagram. Eppure, in un secondo momento Nicolas, esortato da Ilary Blasi, si è aperto un po' di più, rivelando delle informazioni sulla sua compagna che hanno sviato le varie ipotesi.

Nicolas Vaporidis: chi è Ali, la sua fidanzata misteriosa?

Nel corso di una puntata, Nicolas ha deciso di aprirsi un po' di più in merito alla sua fidanzata, e non ha nascosto di sentirsi con lei come non si era mai sentito prima. "È una persona che mi capisce, che mi accetta per quello che sono" ha rivelato, aggiungendo anche di averla conosciuta in uno dei momenti più bui e difficili della sua vita. "Non ero abituato" ha detto, ammettendo che le sue relazioni del passato sono state complicate. Un'evidente allusione al suo precedente matrimonio con la famosa attrice e conduttrice Giorgia Surina, volto storico di MTV, con la quale è stato sposato nemmeno due anni. Invece stavolta Nicolas sembra davvero felice e compreso come non mai, sebbene stia con la sua fidanzata solo da pochi mesi. Ma chi è la sua compagna? A detta di Nicolas, la ragazza in questione si chiama Ali, ed è bionda. Una cosa molto strana, visto che Giulia Brighi è mora. E in effetti, tra i followers dell'attore c'è una ragazza di nome Ali che è bionda, ma il suo profilo e privato e si intuisce che tiene molto alla sua privacy. Che sia effettivamente lei la sua fidanzata? O si tratta semplicemente di una curiosa coincidenza, mentre Nicolas starebbe solo cercando di sviare tutti i curiosi? Questo al momento non possiamo saperlo, ma quel che è certo è che Nicolas potrà finalmente riabbracciare la sua donna e continuare con lei la sua splendida storia d'amore, dopo questi 99 lunghi giorni in Honduras.

