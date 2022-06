Nicolas Vaporidis, avete mai visto la sua ex moglie? È un’attrice famosissima

Nicolas Vaporidis è tornato alla ribalta dopo un periodo di silenzio, partecipando all'edizione ancora in corso dell'Isola dei Famosi. Ora che manca davvero poco alla finale, ci siamo chiesti: avete mai visto la sua ex moglie? La conoscete sicuramente benissimo!

Nicolas Vaporidis è uno dei volti più apprezzati del cinema nostrano. Romano di nascita ma per metà greco, l'attore si è distinto in diversi ruoli iconici soprattutto in Notte prima degli esami, Come tu mi vuoi, Maschi contro Femmine, Femmine contro Maschi, L'agenzia dei bugiardi e molti altri film. Dopo un periodo di assenza dal piccolo e dal grande schermo, ha fatto ritorno alla grande prendendo parte all'Isola dei Famosi 16, reality show honduregno presentato da Ilary Blasi.

All'Isola Nicolas si è distinto per il suo essere sempre schietto e allo stesso tempo sincero. In molti avrebbero voluto un podio condiviso tra lui, Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. Purtroppo le cose sono andate diversamente perché il fratello di Guendalina ha dovuto abbandonare la trasmissione per un infortunio. Pertanto alla fine, quel che i telespettatori potranno ottenere, sarà al massimo un tête-à-tête tra la showgirl potentina e l'attore protagonista del nostro articolo. Mentre siamo in attesa di scoprire chi la spunterà questa sera, abbiamo fatto un tuffo nel passato e scoperto chi è l'ex moglie di Nicolas Vaporidis. Non lo immaginereste mai! La conoscete proprio tutti.

Nicolas Vaporidis, ecco chi è la sua ex moglie

Nicolas Vaporidis è stato fidanzato per un anno con Cristiana Capotondi, celebre attrice con la quale ha condiviso diversi set. Tuttavia non è lei che ha preso in moglie, malgrado sia rimasto in ottimi rapporti con la donna e più volte abbia ammesso di volerle davvero bene. Ma allora chi è la misteriosa fanciulla alla quale ci riferiamo in questo articolo?

Ebbene, qualche indizio per voi: è una donna di spettacolo a tutto tondo. Attrice e conduttrice radiofonica e televisiva è apparsa davvero ovunque. Ha presentato Zelig Off e fatto parte della giuria di Sanremo nel corso della 57esima edizione della kermesse. Per anni è stata impegnata con Antonio Campo Dall'Orto, amministratore delegato di Mtv Italia dal momento che proprio sulla rete musicale per eccellenza ha esordito sul piccolo schermo.

Ha avuto una storia anche con il ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu, prima di sposare nel 2012 Nicolas Vaporidis. Avete capito no? Parliamo di Giorgia Surina, convolata a nozze con l'italo-greco in quel di Mykonos ormai dieci anni fa. Sfortunatamente i due hanno divorziato nel 2016 per motivi tuttora ignorati dal grande pubblico.

