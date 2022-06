Sapete quanto ha guadagnato Lory del Santo a L'Isola dei Famosi? Provate a non ridere dopo averlo letto

Questa edizione de L'Isola dei Famosi ha creato diverse curiosità sui suoi partecipanti. In molti si chiedono se alcuni dei naufraghi abbiano ricevuto un compenso più altro rispetto agli altri, in virtù del fatto che sono molto conosciuti. La curiosità ora si concentra su Lory Del Santo: quanto ha guadagnato per partecipare al reality?

Lory Del Santo ha esordito a soli 16 anni come valletta al Festivalbar, la storica trasmissione della Mediaset. Nel 1980 rappresenta l'Italia a Miss Universo, poco dopo viene scritturata da Renzo Arbore e Luciano De Crescenzo per il programma Tagli, ritagli e frattaglie. Nel 1982 partecipa a Drive In diventando così estremamente famosa sul piccolo schermo. Per alcuni anni Lory Del Santo si è occupata della sua vita da imprenditrice e fotografa lontana dai riflettori per poi tornare alla ribalta nel 2003 partecipando proprio a L'Isola Dei Famosi vincendo. Da quel momento in poi la sua carriera ritrova vigore e viene ospitata in diverse trasmissioni sia in qualità di opinionista che di giurata.

Lory Del Santo: "Ho perso i miei figli"

Lory Del Santo è stata per diverso tempo l'amante di Eric Clapton. Nel corso di questa relazione resta incinta e nel 1986 da alla luce Conor Loren. Il bambino muore in maniera terribile, precipitando dal 53 piano di un grattacielo di New York. Negli anni della tragedia Eric e Lory si erano già separati e la showgirl aspettava un figlio dal suo nuovo compagno Silvio Sardi, Devin. Nel 1999 però resta incinta ancora una volta incinta di un uomo di cui però non ha mai rivelato il nome. Nel 2018, Loren Del Santo, si suicida. Sembra che queso atroce gesto del figlio di Lory sia dovuto ad un disturbo dissociativo di identità e un disturbo schizoide della personalità. Due eventi che hanno molto segnato Lory Del Santo.

Isola dei famosi, Lory Del Santo ha rivelato il suo cachet

Nell'intervista rilasciata a Un giorno da pecora. Lory Del Santo con la sua innata schiettezza ha rivelato il suo compenso per aver partecipato al reality Mediaset, L'Isola dei Famosi. La showgirl ha per prima cosa spiegato in modus operandi nello stabilire il guadagno di ciascun naufrago. Tutto partirebbe dalla popolarità, una persona non molto famosa percepisce 1000 euro a settimana, mentre chi può contare su una popolarità maggiore ha accesso a compensi decisamente più alti.

Lory Del Santo non ha chiaramente potuto rivelare l'esatta cifra del suo guadagno, ma ha fatto ben capire che il suo compenso settimanale arriva a più di 3000 euro a settimana. Facendo un rapido calcolo, la Del Santo è stata presente sull'Isola per 3 mesi, se il compenso arrivasse a 5000 euro a settimana il suo guadagno si aggira intorno ai 60 mila euro. Ma come la stessa Lory ha dichiarato "Io ho un valore inestimabile"

