Bruttissimo litigio tra Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger a poche ore dalla finale: cosa si sono dette

Siamo a un passo dalla finalissima del reality L'Isola Dei Famosi, ma non si placano le polemiche tra i naufraghi che sono allo stremo delle forze. Questa volta a litigare pesantemente sono state Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger: se ne sono dette di tutti i colori.

In Honduras le cose sembrano complicarsi più ci si avvicina alla finale. Dopo la relazione controversa tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi (di cui ancora non si comprende per bene la il finale), questa è ancora una volta al centro di una furiosa discussione. I nervi sono a fior di pelle e i naufraghi proprio non riescono a trattenere accuse e rimproveri.

Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger hanno stretto un rapporto di amicizia che sembrava non potesse essere intaccato da nulla. Le due in più di un'occasione si sono confidate e sostenute l'una con l'altra. Ora sembra che le cose siano decisamente cambiate proprio per via delle dinamiche del reality.

Maria Laura De Vitis accusa Mercedesz Henger: "Mi hai usata"

E' chiaro che quando si è ad un passo dal vincere i rapporti con gli altri concorrenti tendono a cambiare. In queste ore è quello che è successo tra Mercedesz e Maria Laura. Quest'ultima parlando con Luca Daffrè ha deciso di confessare tutta la sua delusione per quella che sembrava essere una sua amica, mentre si sta rivelando solo una brava stratega.

Maria Laura ha accusato Mercedesz di aver approfittato della sua buona fede e della sua posizione nel reality, quando aveva la possibilità di decidere chi mandare o non mandare in nomination. Una volta che la Henger ha avuto la conferma di essere giunta tra i finalisti ha cambiato atteggiamento con la De Vitis, cosa che non le andata per nulla a genio. Consigliata dallo stesso Daffrè, la Pupa ha deciso di confrontarsi con la sua ex amica e digliene quattro. Lo scontro è stato davvero molto acceso

Mercedesz Henger risponde alle accuse di Maria Laura De Vitis: "Sono io la vittima, dovresti chiedermi scusa"

La De Vitis ha accusato la Henger di avere un atteggiamento da vittima (cosa di cui l'aveva accusata anche Edoardo Tavassi)e di essere allo stesso tempo molto arrogante. Mercedesz non ha preso bene per nulla le parole dell'ex amica. La naufraga ha detto ripetute volte di essere lei la vittima e di essere stata offesa in più di un' occasione.

Il risultato di questa di accesissima lite è che le due hanno smesso di parlarsi, dopo aver constatato di aver due modi diversi di vedere le cose.

