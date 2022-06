"Sposerai Lory Del Santo?", la risposta di Marco Cucolo spiazza davvero tutti

La coppia ha preso parte alla Sedicesima Edizione de L'Isola dei Famosi e dopo il loro ritorno in Italia, l'ex naufrago Marco Cucolo non si trattiene più e rilascia una confessione. Scopriamo di che si tratta.

Nato a Napoli il 13 Gennaio del 1992, Marco Cucolo si lancia quasi subito nel mondo dello spettacolo. È stato un modello per noti marchi e la sua popolarità la si deve per la sua relazione con Lory Del Santo. I due hanno ben 33 anni di differenza, anche se questo non ha mai intralciato il loro rapporto. Grazie alla donna, Marco riesce a mettere a frutto le sue doti da videomaker riuscendo a contribuire nella realizzazione di una serie web dal titolo "The Lady", in cui ha preso anche parte come attore.

Marco Cucolo e Lory Del Santo: 33 e non sentirli

Marco e Lory si conobbero grazie ai social network. Nel 2015 la loro relazione inizia a prendere forma perché Marco decide di trasferirsi da Napoli a Milano per stare con lei. All'inizio i genitori di Marco non la presero bene per la differenza di età. La madre di lui, infatti, in un'intervista ha raccontato che quando ha scoperto che il figlio era innamorato di Lory Del Santo è accaduto durante una trasmissione. Per lei fu uno shock, perché il figlio aveva appena 21 anni. Come si suol dire, sempre: "se son rose fioriranno". E dopo un po' di tempo anche la madre di Cucolo ha imparato ad accettare Lory, e a stringerci un forte legame vivido tutt'ora.

La coppia, nel corso della loro relazione, ha dovuto fare i conti con una grandissima tragedia. Il figlio di Lory Del Santo, Loren si è tolto la vita e per loro fu un momento di grandissimo sconforto. Marco, infatti ha dichiarato in un'intervista che fu uno shock per tutti, che Lory aveva perso 15 Kg e che non mangiava più. Ciononostante il modello ha sostenuto sempre la sua compagna senza lasciarla mai sola.

Marco Cucolo e Lory Del Santo, cosa succederà dopo l'Isola? La confessione di lui

Il giovane Marco Cucolo è rientrato da poco in Italia, ma ha già rilasciato varie interviste in merito alla sua partecipazione al Reality condotto da Ilary Blasi. Ha raccontato della sua esperienza nei panni da naufrago, del ritiro a causa di gravi problemi di salute e del suo rapporto con Lory. Dopo aver terminato il suo racconto, gli è stato chiesto se è pronto a sposare la sua compagna, dato che le divergenze avute sono ormai chiarite. Ma la risposta del modello è stata scioccante, sostenendo che adesso non si ritiene pronto per fare un passo del genere. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Ha dichiarato nell'intervista che per lui Lory resterà sempre un punto fisso, ma che il suo comportamento lo ha spiazzato e per questo non si sente pronto a fare un passo del genere. Dopodiché a Marco gli è stato chiesto come mai quando c'era l'occasione di difendere la compagna in Honduras, lui si sia tirato indietro. Il giovane ha dichiarato che a causa delle numerose critiche ricevute nelle ultime settimane, lo hanno portato a uno stato confusionale a tal punto da perdere la lucidità. Quindi aggiunge che il suo malessere lo ha portato a non intervenire per la compagna, sia perché non ne aveva le energia e sia perché non voleva minimamente discutere con loro.

