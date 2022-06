Francesco Totti svela un retroscena su Chanel e Ilary Blasi: "Sono molto diverse e vi spiego perché"

Chanel Totti è la seconda figlia della coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti ed è una ragazza splendida molto legata ai suoi genitori. In molti si chiedono se c'è qualcosa che le due fanno in maniera diversa. In effetti qualcosa c'è, vediamo di cosa si tratta.

Ha giù 15 anni Chanel Totti ed ogni giorno di più somiglia a sua madre Ilary Blasi. Il suo profilo social è molto seguito (ha infatti quasi 90 mila followers). Proprio attraverso i suoi post sui social è possibile vedere l'attaccamento di Chanel non solo ai suoi genitori ma anche ai suoi fratelli che sono molto protettivi con lei.

Il compleanno di Chanel Totti: il regalo straordinario per i suoi 15 anni

Come dicevamo, la piccola Chanel è molto legata alla sua famiglia che non ha mai fatto mistero di proteggerla come si farebbe con una vera e propria principessa. Qualche tempo fa, i due coniugi si sono scagliati contro un giornale che ha pubblicato un articolo in cui mette in evidenza un dettaglio del suo corpo, il suo lato b . Immediata è stata la reazione di Ilary e Francesco che non hanno perso tempo nel far notare quanto questa cosa fosse inappropriata per una ragazza della sua età.

Per il suo compleanno Chanel ha ricevuto un regalo preziosissimo. La Blasi e Totti hanno deciso di donarle per i suoi 15 anni una macchina. La vettura è una minicar che non supera i 50 kw per questo può essere guidata anche da minorenne. Un regalo decisamente molto costoso, infatti il costo di queste auto si aggira tra i 14 mila e i 15 mila euro. Ma Chanel sembra essere una ragazza con la testa sulle spalle che merita tutto ciò che i suoi genitori possono offrirle.

Chanel Totti e Ilary Blasi: cosa le rende così differenti?

La somiglianza tra Chanel e Ilary è stata evidente fin da quando era una bambina. Ora che sta crescendo, ogni giorno di più la madre può rivedersi come in uno specchio: Chanel è una vera e propria bellezza come lo era la Blasi quando ha conosciuto Francesco Totti. Non sembra per questo strano che papà e fratelli siano così protettivi con lei. Eppure, nonostante le due si somiglino tanto e passano la maggior parte del tempo insieme c'è qualcosa che le differenzia totalmente.

Entrambi sono molto attive sui social, ma mentre Ilary è più votata alla pubblicazione su Instagram, sua figlia sembra apprezzare maggiormente TikTok: Chanel posta spesso balletti e video che la immortalano con la sua famiglia. E' evidente che la dinamica di Tiktok le piaccia enormemente, forse perché in questo modo riesce a coinvolgere tutta la sua famiglia.

