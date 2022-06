Alessandro Iannoni: "Questo lo dedico a chi dice che non studio", la rivincita del figlio di Carmen Di Pietro 

Alessandro Iannoni è stato uno dei concorrenti della Sedicesima Edizione de L'Isola Dei Famosi ed è rientrato da un mese, dopo che il 23 Maggio ha scelto volontariamente di abbandonare l'isola. Ma come mai è finito nel mirino delle critiche? Il motivo è davvero incredibile. Andiamo a scoprirlo.

Alessandro Iannoni è il figlio della nota showgirl Carmen di Pietro. Nasce il 30 Giugno del 2001 a Roma e dopo aver conseguito il diploma, decide di iscriversi al Corso di Economia Aziendale in lingua inglese alla Luiss. Dopo numerosi contrasti con la madre, Alessandro decide di trasferirsi da solo e il giorno del suo 18° compleanno esce ufficialmente fuori di casa. Nella sedicesima edizione de L'Isola Dei Famosi il giovane insieme alla madre si è ritrovato a vivere una "convivenza" restando insieme ad altri concorrenti in Honduras. Inoltre per Alessandro questa è stata la sua prima esperienza televisiva. Durante i primi giorni di permanenza sull'Isola è stato costantemente appiccicato alla madre Carmen. Dopo alcune incomprensioni poi trovano un punto di equilibrio per sopravvivere sull'Isola.

Alessandro nel corso della sua permanenza si è fatto apprezzare molto dal pubblico nonostante la scelta di abbandonare l'Isola. Pare che addirittura un suo amico si recò in Honduras per convincerlo a restare. Ma per quale motivo il figlio di Carmen di Pietro ha scelto di lasciare l'Isola?

Alessandro Iannoni, ecco perché ha abbandonato l'Isola dei Famosi

La scelta di abbandonare l'Isola è stato motivo di delusione per molti, ma la motivazione ha dell'incredibile. Alessandro ha voluto abbandonare l'Honduras per tornare a casa e studiare per affrontare un esame che ha svolto proprio oggi. Le critiche non sono mancate perché ci sono state persone che lo hanno accusato di uscire con amici ed ex naufraghi piuttosto di stare con la testa sui libri. Siccome erano accuse prive di fondamento Alessandro ha scelto di voler condividere sul suo Profilo Instagram la mail ricevuta con l'esito del suo esame. Sulla sua storia notiamo chiaramente la didascalia "Questo lo dedico a chi dice che non ho mai studiato dopo essere uscito dall'Isola".

Aldilà delle critiche ci sono state persona che lo hanno apprezzato per la scelta fatta dal figlio di Carmen di Pietro, perché considerato come un esempio da seguire. Inoltre, questo traguardo per Alessandro è stato la chiara testimonianza che ha mantenuto fede alla promessa che ha fatto quando era sull'Isola.

