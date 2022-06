Barbara D'Urso ne parla per la prima volta: "Come ho scoperto che mia madre era morta"

La regina delle presentatrici televisive in casa Mediaset è Barbara D’Urso e tutti i suoi numerosissimi fan le vogliono un mondo di bene. La conduttrice napoletana, infatti, sono anni che fa compagnia a milioni e milioni di italiani sul piccolo schermo. In una suo post su Instagram però, ha toccato un argomento molto triste. Ha rivelato, infatti, di come sia venuta a conoscenza della morte dell’amata madre

Carmelita, come in molti sanno, è nata a Napoli il 7 maggio 1957. Nonostante la sua età non proprio giovanissima, cogliamo però l'occasione per sottolineare che dimostri almeno la metà dei suoi anni. Barbarella, poi, è anche la primogenita di 6 fratelli e la sua famiglia l’ha sempre circondata di grande affetto. Sua sorella Daniela e suo fratello Alessandro, infatti, le sono stati sempre vicino, anche nei momenti più duri della sua vita. Il peggiore, con ogni probabilità, lo ha vissuto intorno agli 11 anni. Il morbo di Hodgkin, infatti, le portò via mamma Vera e il dolore deve essere stato davvero immenso.

Della triste vicenda, la buona Barbara, ha parlato in più occasioni. Una, ad esempio, è stata quando ha invitato nei suoi studi Lorenzo Cherubini. In occasione dell’intervista della presentatrice al cantante, infatti, si è toccato l'argomento della malattia della figlia di Jovanotti, per fortuna definitivamente sconfitta. Il grande dolore della D’Urso, in quell’occasione, si è unito al rammarico per non essere nata in momenti meno infelici. La conduttrice, infatti, ha spiegato che la malattia che le ha strappato la madre, oggi, è finalmente curabile. Immaginiamo solamente, allora, quanto amarezza custodisca nel suo petto e quanto le stia a cuore l’argomento dei fondi destinati alla ricerca medica.

Ecco come Barbara D’Urso è venuta a conoscenza della morte dell’amata madre

In un post su Instagram, poi, ha comunicato come le sia stata comunicata la tragica notizia. Uno dei suoi fratelli, infatti, le comunicò con la tristezza nel cuore: “Mamma ci ha lasciato Titti”. La disperazione deve essere stata quasi impossibile da gestire e i tre si sono uniti ancora di più dopo la morte dell’amata Vera Pantimalli. Le parole della D’Urso, infatti, hanno descritto quella sensazione che l’ha raggiunta quel maledetto 23 agosto del 68 come una coltellata all’anima. Cogliamo, allora, l’occasione per rinnovare la nostra vicinanza alla famiglia di Carmelita e fargli i complimenti per il grande coraggio con cui hanno affrontato il drammatico lutto.

