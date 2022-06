Lory Del Santo fuori controllo, parole al veleno contro Estefania Bernal e Luca Daffrè: "I peggiori, vi spiego perché"

La naufraga Lory Del Santo, ex naufraga della Sedicesima Edizione de L'Isola dei Famosi si è scagliata a ruota libera sui naufraghi ancora in gioco. In un'intervista ha stroncato uno dei concorrenti. Scopriamo di chi si tratta.

Ha voluto raccontare la sua esperienza in Honduras in un'intervista, rilasciando un retroscena su una dei concorrenti. Stiamo parlando di Estefania Bernal. Lory ha confessato che la modella ha violato le regole spiegando che per conquistare il gruppo che la attaccata quando vinsero la dispensa a loro riservata, lei non appena mise piede sull'Isola regalò del cibo andando contro gli ideali del Reality.

Secondo Lory la strategia della Bernal è stata quella di tenersi buoni i suoi compagni di avventura per andare avanti con il reality. Ma non è a quanto pare la prima volta che infrange le regole del gioco, ma non ci pensa due volte neanche di parlare di Guendalina con cui c'è stato uno scontro dietro le quinte di una delle ultime puntate. Infatti la Del Santo ha dichiarato che Guendalina Tavassi era una persona scorretta e che cercava di corrompere tutti per trarne benefici e vantaggi.

Lory Del Santo definisce viscido Luca Daffré, ecco il motivo

Da quando ha fatto il suo rientro in Italia dall'Honduras, Lory Del Santo si è scagliata anche contro Luca Daffrè. Dopo essersi scagliata prima contro il suo compagno Marco Cucolo, ha accusato Daffrè di essere "un viscido". Ha dichiarato che fosse oltre il più viscido, anche il più venduto perché ha preso un suo complimento fisico come un modo per comprarlo e non farsi nominare. "Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo", conclude.

Lory Del Santo è rimasta molto amareggiata dal compagno Marco Cucolo: ecco il perché

Dopodiché Lory Del Santo ha ripreso il suo discorso contro Marco Cucolo, il suo compagno. Venne lasciato in diretta dopo che il noto modello scelse di non prendere posizione su Lory. Fu attaccata molto duramente dai naufraghi e lei era rimasta delusa dal fatto che Cucolo non fosse intervenuto per difenderla.

A riguardo di questa situazione, Lory ha dichiarato nell'intervista che quando è stata eliminata era rimasta molto delusa da Marco. Ha sostenuto che preferiva adottare una strategia contro il gruppo peggiore per evitare di essere votato. Non si sarebbe mai aspettata da lui una cosa simile e questo suo gesto le ha fatto pensare che il reality venisse prima di lei. Sostiene di volerlo perdonare, ma non adesso.

