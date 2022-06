Diletta Leotta cambia radicalmente acconciatura: "Ma come ti sei conciata?", pioggia di critiche

Il giovane volto di DAZN, Diletta Leotta è una bellezza mediterranea molto apprezzata, ma allo stesso tempo molto criticata. Cosa avrà mai combinato questa volta la giornalista sportiva? Andiamo a scoprirlo.

È considerata una delle conduttrici più amate dagli italiani. Nasce a Catania il 16 Agosto del 1991 e fin da quando era giovane ha partecipato a vari concorsi di bellezza per raggiungere il mondo della televisione. Raggiunse il secondo posto in un concorso locale e termina gli studi diplomandosi al Liceo Scientifico. In un secondo momento si trasferisce a Roma e si Laurea in Giurisprudenza alla LUISS.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la sua relazione con l'attore turco Can Yaman è stata lanciata nel mirino dei rotocalchi rosa. Vista agli occhi dei fan come una storia da favola, purtroppo senza un lieto fine perché si dividono dopo solo pochi mesi. Dopo la loro rottura si è vociferato a lungo di un possibile flirt con Giacomo Cavalli, ma di cui non ci sono né smentite né conferme.

Diletta Leotta, cosa ha combinato?

La nota conduttrice vanta sul suo Profilo Instagram 8,2 milioni di Follower che la sostengono e riempiono i suoi post di like e commenti. Ma non sempre succede di ricevere complimenti. Nelle sue ultime storie infatti numerosi sono stati i commenti rivolti ai suoi capelli. La Leotta ha legato i capelli con delle treccine, tra l'altro un trend del momento mentre attendeva di partire in aereo con il suo cagnolino. Nelle storia successiva Diletta si ritrova in una casa con i braccio due cuccioli seduta su un tappeto e un vestito bianco in stile Positano.

Recentemente la Leotta è stata protagonista di un'altra faccenda che l'ha vista protagonista in prima persona. In occasione del compleanno della Mamma ha postato una foto dove mostra la bellezza delle due donne. Questo post ha scatenato il botto di like, ma purtroppo anche commenti negativi. Sono stati oltre 2500 i commenti e tra complimenti e felicitazioni, ecco spuntare gli haters che hanno inondato il post di commenti poco graditi e volgari nei confronti della donna.

Tra i vari commenti sono balzati agli occhi quelli fatti nei confronti della madre che l'hanno definita una statua di cera. Per quanto la si può amare, purtroppo c'è sempre chi la critica e insulta, ma per fortuna non si lascia influenzare da nessuno.

LEGGI ANCHE: "Diletta Leotta pensa ancora al suo ex", voci impazzite sulla presentatrice: è già finita con Giacomo Cavalli?