Vi ricordate Anna Lou, figlia di Asia Argento e Morgan? Eccola oggi a 22 anni, più bella che mai

Asia Argento e Morgan hanno avuto una lunga storia d'amore e dalla loro unione è nata la splendida Anna Lou Castoldi. La ragazza ha da poco debuttato nel mondo dello spettacolo come attrice. Ma cosa sappiamo davvero di lei? Scopriamo qualche dettaglio della sua vita.

Asia Argento è la figlia dell'iconico regista horror, Dario Argento. Anche lei ha seguito le orme di suo padre, facendosi conoscere al grande pubblico come attrice in diversi film. Morgan invece, è stato il frontman del gruppo Bluvertigo che negli anni '90 sono stati una vera e propria rivelazione.

Il matrimonio di Asia Argento e Morgan.

Asia Argento e Morgan, all'anagrafe Marco Castoldi sono stati sposati per molti anni. Il rapporto tra i due è stato decisamente burrascoso, per via soprattutto dei loro caratteri estremamente forti e stravaganti. Quando durante un' intervista è stato chiesto a Morgan il motivo per cui le cose con Asia non fossero andate il cantautore ha risposto semplicemente che non era il momento. Erano troppo immaturi, il loro amore è stato intriso di passione e fragilità e questo lo ha condotto inesorabilmente alla fine nonostante fosse molto forte. Quando Asia ha ascoltato le parole dell'ex marito sul loro passato non ha esitato a rivolgergli un appello (non si è capito se scherzasse), di ritornare insieme.

In realtà le cose tra Asia e Morgan non sono andate così bene dopo la nascita di Anna Lou. L'attrice ha cominciato una battaglia legale con il cantante per ottenere gli alimenti e il mantenimento di sua figlia. Quando le accuse sono diventate degli atti giudiziari, Morgan ha dovuto ripagare un debito di 160 mila euro di alimenti arretrati con la vendita della sua casa.

Morgan ha sempre accusato la sua ex moglie di essere stata la causa della sua rovina e di non aver avuto alcun tipo di pietà.

Anna Lou Castoldi: tutte le curiosità

In mezzo a questa storia così burrascosa è cresciuta la bella Anna Lou che ora ha superato i 20 anni, nel 2020 ha interpretato il suo primo ruolo nella serie prodotta da Netflix Baby. In quell'occasione è stata accompagnata da Benedetta Porcaroli e Alice Pagani. Ma il suo primo ruolo al cinema è stato sotto la regia di sua madre nel film L'Incompresa.



Di Anna Lou si conosce davvero molto poco. Da quello che si apprende tramite il suo profilo social è felicemente fidanzata con un misterioso trapper di cui non si conosce il nome.

