Selvaggia Lucarelli ricorda l'amico morto e pubblica un video di vent'anni fa: com'era alla sua prima apparizione televisiva

Selvaggia Lucarelli è molto attiva sui social. Dai suoi profili è possibile leggere la sua opinione su molti argomenti, ma anche momenti di profonda tristezza. Solo qualche giorno fa ha voluto ricordare un suo grande amico.

Selvaggia Lucarelli, è la più chiacchierata giurata del programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Il suo esordio è avvenuto in qualità di attrice in alcune commedie insieme al suo ex compagno Max Giusti. Nel 2002 diventa una nota influencer per poi collaborare con diverse testate giornalistiche come Il Tempo, Max e Libero. Ha ottenuto una visibilità crescente sul piccolo schermo dopo il ruolo di opinionista a L'Isola dei Famosi, che all'epoca era condotta da Simona Ventura.

Selvaggia Lucarelli gli esordi sul piccolo schermo e la sua popolarità

La presenza di Selvaggia Lucarelli sul piccolo schermo è cresciuta in maniera esponenziale nel corso degli anni dopo la partecipazione a L'Isola dei Famosi. Le sue apparizioni sono state molteplici ed in ruoli sempre diversi. Per esempio nel 2006 ha debuttato come conduttrice al fianco di Michele Mirabella nel programma Cominciamo Bene Estate, l'anno seguente come opinionista in una trasmissione di Sky, l'anno dopo ancora come concorrente al reality La Fattoria.

La sua presenza sul piccolo schermo però non è unica, ha anche preso parte e condotto diversi programmi radiofonici per diverse emittenti, oltre al suo lavoro di giornalista per diverse testate.

La Lucarelli però è conosciuto al grande pubblico non solo per il suo ruolo di giurata a Ballando con le stelle, ma anche per ciò che pubblica attraverso il suo profilo social. La giornalista spesso si scaglia contro altri personaggi dello spettacolo attraverso delle arringhe molto taglienti. Altre volte si occupa dei grandi temi, come il codiv 19, la violenza sulle donne, in questa occasione Selvaggia ha voluto ricordare un suo grande amico, lo scrittore Andrea Pinketts scomparso troppo presto.

Selvaggia Lucarelli, la dedica emozionante a Andrea Pinketts e il ricordo degli esordi.

In un lungo post sui social, Selvaggia Lucarelli ha voluto ricordare la sua prima apparizione come opinionista a L'Isola Dei Famosi, dove non solo ha conosciuto quello che sarebbe diventato il padre di suo figlio, ma anche un amico a cui voleva molto bene.

Parlando della sua esperienza come opinionista ha ammesso di essere molto inesperta, ma di aver ricevuto grandi insegnamenti dallo scrittore Andrea Pinketts ed il sostegno che solo un amico può dare. Ha anche descritto la sua prima impressione su Pierluigi Diaco che di certo non è delle migliori. La giornalista ha infatti descritto la sua prima impressione come di antipatia immediata.

