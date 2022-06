Alessia Mancini, vi ricordate com'era a inizio carriera? Eccola, giovanissima, in veste di Letterina a Passaparola

Alessia Mancini è una delle showgirl più amate e apprezzate della televisione, anche se nell'ultimo periodo non molto presente sul piccolo schermo. Negli anni '90 veniva chiamata 'La bruttina' sapete perché? Ecco com'è cambiata Alessia nel corso degli anni.

Classe 1978 ha cominciato la sua carriera nel mondo dello spettacolo da giovanissima. Aveva solo 16 anni quando ha preso parte al programma di Gianni Boncompagni Non è La Rai. Di lì in poi ha partecipato a diverse trasmissioni in qualità di soubrette, valletta e conduttrice. Negli ultimi anni ha deciso di lasciare la televisione per apparire solo sporadicamente.

Alessia Mancini gli esordi

Come dicevamo, Alessia Mancini ha cominciato la sua carriera televisiva molto giovane, a soli 16 anni e la sua prima apparizione è stata a Non è La Rai. Alessia aveva ed ha tutt'ora un attitudine pazzesca per il ballo e per il canto e proprio questo suo talento le portò un grandissimo successo e una grandissima notorietà. Alessia veniva chiamata 'La bruttina'. Il soprannome le venne affibbiato da Cesare Chiodo, lo storico bassista del cantautore Raf. Il soprannome non intendeva denigrare l' evidente bellezza di Alessia, ma il fatto che fosse acerba, troppo giovane.

Successivamente all'esperienza con Gianni Boncompagni è stata la velina di Striscia la notizia in coppia con Marina Graziani. In seguito è diventata una delle letterine di Passaparola, il programma condotto da Gerry Scotti che ha lanciato anche Silvia Toffanin e Ilary Blasi.

Alessia Mancini prima e dopo.

Cominciando la sua carriera molto giovane i cambiamenti sono stati inevitabili per la bella Alessia. Il tempo però con lei è stato molto generoso, quella che veniva chiamata 'La Bruttina' scherzando sulla sua immaturità è diventata una bellissima donna. Non solo Alessia è splendida nell'aspetto ma ha anche un carattere estremamente gioviale e ironico, come dimostrano diversi post pubblicati attraverso il suo profilo social. Anche se non prende più parte attivamente al mondo televisivo e dello spettacolo il pubblico la segue con molta costanza sui social, anche per godere della bellissima famiglia che ha costruito insieme a suo marito Flavio Montrucchio.

I due si sono conosciuti subito dopo l'uscita del conduttore dal Grande Fratello, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Pensate che Flavio aveva deciso di sposare Alessia subito dopo il primo incontro. Hanno rimandato per essere certi che la loro coppia funzionasse e da quello che mostrano e da come si guardano è evidente che il loro amore è molto forte.

Leggi anche: Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, avete mai visto la loro casa? Un appartamento da sogno in pieno centro