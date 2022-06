Amici 22, non solo Chiara Ferragni: Maria De Filippi ha convinto anche un cantante famosissimo

Molte sono le indiscrezioni che ci accompagneranno in questa pausa estiva dei programmi più amati della televisione. Se da un lato scopriamo quali saranno i concorrenti e gli opinionisti del Grande Fratello Vip 7, arrivano anche le prime notizie sulla nuova edizione di Amici 22.

Amici 21 è stata una delle edizioni più avvincenti e polemiche del talenti di Maria De Filippi. Scontro tra professori, scontri tra allievi, ma anche tante dolcissime storie d'amore tra i partecipanti e bellissime notizie. Insomma, un'edizione davvero con i fiocchi.

Riuscirà Maria De Filippi a ripetere l'esperienza? Da quello che trapela la risposta è assolutamente sì.

Amici 22, fuori Anna Pettinelli dentro Michele Bravi

La prima novità del talent di Amici riguarda i professori. Alessandra Celentano, Rudy Zerby, Lorella Cuccarini, Raimondo Todaro e Veronica Peparini sono già ai loro posti. Nelle ultime ore invece è venuta fuori la notizia per cui Anna Pettinelli verrà sostituita da Michele Bravi. Quest'ultimo, reduce dal grande successo della 72 esima edizione del Festival di Sanremo, sembra pronto a prendere il posto di insegnante, ma non sono chiare le dinamiche per cui la conduttrice radiofonica non ci sarà.

Alcuni spiegano la sostituzione parlando della passione di Anna Pettinelli per la radio. Secondo questi infatti la speaker vorrebbe dedicarsi anima e corpo solo a quello. Per altri la decisione arriva invece dagli autori e dalla stessa Maria De Filippi che avrebbero preferito Michele Bravi per una questione di audience. Con molta probabilità non si conosceranno mai i veri motivi del cambio, ma di certo il benvenuto a Michele Brqavi è d'obbligo.

L'indiscrezione bomba: Chiara Ferragni e Achille Lauro ad Amici

Dalle ultime notizie sembra che ci sia un ulteriore stravolgimento nelle dinamiche del talent Amici, dopo che la notizia di un possibile coinvolgimento di Silvia Toffanin nella conduzione del pomeridiano, Maria ha intenzione di apportare ancora modifiche.

Secondo le indiscrezioni la Queen Mary vuole all'interno dello studio Elios, Chiara Ferragni e Achille Lauro.

Secondo le voci di corridoio, Achille Lauro e Chiara Ferragni non saranno degli insegnanti del talent, bensì delle figure esterne che offriranno la loro esperienza e saggezza ai tutti gli allievi di Amici. Saranno un po' come dei fratelli maggiori e dei mentori che avranno finzione di sostegno per tutti i partecipanti.

Se questa notizia dovesse essere confermata, Maria De Filippi avrebbe messo su un cast davvero eccezionale offrendo al pubblico a casa che lo segue da ben 22 anni, un' edizione senza precedenti.

Aspettiamo fiduciosi altre notizie.

Leggi anche: Chiara Ferragni sceglie la Sicilia per il suo compleanno: i motivi del forte legame con questa terra