Adelaide, la sorella di Stefano De Martino, la conoscete tutti ma avete mai visto il loro fratellino Davide?

La vita di Stefano De Martino è da diversi anni sotto i riflettori. Ora, dopo l'ufficializzazione della relazione con Belen Rodriguez aumenta la curiosità nei confronti anche della sua famiglia e sui suoi fratelli.

Stefano De Martino ormai non ha bisogno di presentazioni, l'ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi ha cominciato la sua scalata verso il successo già da molto tempo.

Aveva conquistato tutti quando con la sua faccia acqua e sapone è entrato nel talent Mediaset ed è diventato ancora più famoso quando ha lasciato Emma Marrone per cominciare, poco dopo, una relazione con Belen Rodriguez.

I due hanno avuto un amore sbocciato come un fuoco, e in quanto fuoco è bruciato subito. Hanno bruciato le tappe Stefano e Belen mettendo al mondo un figlio e sposandosi in pochissimo tempo. Si sono poi separati per un periodo di tempo, per poi tornare insieme e allontanarsi ancora una volta. Ma ora i due sono decisamente più maturi ed evidente che la decisione di stare insieme è stata presa con un sentimento diverso, molto più profondo.

De Martino non ha mai nascosto che da quando è diventato padre, qualcosa dentro di lui è cambiato. La paternità lo ha messo in condizione di vedere la vita in modo del tutto diverso, come più presente. L'amore sconfinato per Santiago gli ha permesso anche di capire meglio sè stesso e cosa volesse per sé stesso. Potrebbe non essere un caso che l'ex ballerino abbia deciso di ritirarsi dal mondo della danza per diventare uno dei conduttori del momento. Il ruolo sembra calzargli a pennello ed i risultati sono evidenti.

Stefano non ha mai trascurato la sua famiglia con cui ha un legame davvero speciale. L'ex ballerino ha una bellissima sorella Adelaide ed un fratello Davide.

I fratelli De Martino: Davide è molto più bello di Stefano

Adelaide è la secondogenita della famiglia De Martino, ha 27 anni e lavora con suo fratello come problem solver. E' stata Adelaide a far appassionare Stefano alla danza, perché in principio non voleva saperne. Viveva il rifiuto del 'figlio d'arte' per il mestiere di suo padre (anche lui ballerino). Davide invece è appena 18 enne, di lui non si conosce molto, Stefano ne ha parlato in una sola occasione descrivendo la sua giovialità e l'indecisione tipica di questa età. Ma molti utenti sul web, notando la somiglianza tra fratelli hanno affermato che Davide crescendo diventerà più bello di Stefano.

Insomma i geni della famiglia De Martino sono orientati tutti alla bellezza, bisogna solo attendere per vedere di quanto Davide supererà Stefano in avvenenza.

