Conoscete la moglie di Aldo Baglio? Probabilmente sì, perché è molto famosa: ecco di chi si tratta

Forse non sapete che Aldo Baglio del trio di attori, Aldo Giovanni e Giacomo, lavora spessissimo con sua moglie che come lui è attrice. Se siete fan del trio l'avete vista in più di un'occasione forse non sapendo che fosse la moglie dell'attore siciliano.

Negli anni '90 Aldo Giovanni e Giacomo sono diventati tra i comici più popolari d'Italia, soprattutto dopo il film Tre Uomini e Una Gamba. Tutto comincia a Milano quando Cataldo Baglio incontra Giovanni Storti alla scuola di melodramma del Teatro Arsenale. In uno degli spettacoli che entrambi faranno dopo il diploma al teatro incontreranno Giacomo Poretti con cui cominceranno la lunga collaborazione e amicizia.

Nel corso della lunga carriera del trio hanno collaborazioni di vario genere con moltissimi artisti. Come dimenticare Marina Massironi, ex moglie di Giacomo Poretti o Stefano Belisari del gruppo Elio e le storie tese? Eppure c'è un'altra persona che appare spesso nei film del trio, la moglie di Aldo Baglio, Silvana Fallisi.

Aldo Baglio e Silvana Fallisi: "Tutto è cominciato con una lettera"

Aldo Baglio e Silvana Fallisi si sono visti la prima volta a Zelig, ma mentre lei stava facendo le prove per uno spettacolo lui era incuriosito dal luogo. L'attore di origini siciliane decise di cominciare il corteggiamento attraverso una lettera con su scritto un semplice "Sei brava". I due si sono poi sposati ed hanno coronato il loro sogno d'amore con la nascita dei loro due figli Caterina e Gaetano.

Come dicevamo i due hanno collaborato spesso in molti film del trio comico. E' possibile vedere Silvana nel film Chiedimi se sono felice; Tu la conosci Claudia? Il cosmo sul comò (dove ci sono anche i figli della coppia). Ma anche La Banda dei Babbi Natale, Ammutta muddica e Fuga da Reuma Park.

Silvana Fallisi e Aldo Baglio: "Abbiamo passato un momento difficile"

Sembra che qualche anno fa la coppia fosse in crisi. Entrambi avevano bisogno del loro spazio e lo cercavano lontano l'uno dall'altra. Fortunatamente questa crisi era solo un momento di smarrimento, la coppia si è ritrovata, sorridente e piena di quel sentimento d'amore che non si è mai affievolito.

Pensate a quanto sia bello passare la vita accanto ad una persona che comprende i vostri bisogni perché sono i propri e che sorride sempre alla vita, per sdrammatizzare tutto ciò che accade di brutto al mondo. Insomma Aldo e Silvana si sono scelti nella vita, come è anche accaduto in diversi film, attraverso il loro sorriso. Non è romantico?

