Isola dei Famosi, il pubblico contro Ilary Blasi: "Dicci la verità su Edoardo Tavassi, non siamo stupidi"

Questa sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa lunedì 27 giugno, con la vittoria, più che meritata, di Nicolas Vaporidis. Una vittoria forse anche un po' scontata - diciamoci la verità - ma che ha lasciato l'amaro in bocca a tanti.

Nicolas Vaporidis è stato proclamato vinccitore dell'edizione più lunga della storia de L'Isola dei Famosi. Come molti sapranno, la finale era stata fissata al 23 maggio, ma visto l'alto numero di ascolti, la Produzione ha deciso di prorogare la data al 27 giugno. Un vero peccato per quei concorrenti quali Roger Balduino ed Edoardo Tavassi che, già molto provati dall'esperienza, hanno subìto degli infortuni che li hanno costretti ad abbandonare il gioco prima della tanto attesa finale. "Tra i finalisti non ci sono tutti" ha commentato Vladirmir Luxuria. Alludendo al fatto che, in finale, avrebbe dovuto esserci anche Edoardo Tavassi. Il fratello di Guendalina, infatti, è stato uno dei concorrenti più amati di questa edizione.

Sebbene il romano non sia noto per le sue prodezze, ha avuto quell'incredibile capacità di portare leggerezza e simpatia anche nei momenti più critici, ed è per questo che era il naufrago favorito di molti. Purtroppo, però, il fratello di Guendalina ha dovuto lasciare il reality a un passo dalla finale, dopo essersi infortunato gravemente al ginocchio. Il danno subito da Edoardo sembrava talmente grave, che i medici lo hanno praticamente costretto a tornare in Italia, facendo andare su tutte le furie Guendalina, la quale invece riteneva che fosse più giusto che Edoardo rimanesse a riposo, sì, ma sempre all'interno del gioco.

Edoardo Tavassi raggiunge Cologno Monzese in splendida forma: qual è la verità?

Nel corso della finale, come di consueto, gli ultimi naufraghi che hanno dovuto lasciare l'Honduras sono stati accolti nello studio di Cologno Monzese per spendere qualche parola sul loro percorso sull'isola, e per godersi la puntata. Quando è stato il turno di Edoardo, il pubblico è rimasto letteralmente senza parole. Ma cosa è successo? In sostanza, Edoardo ha varcato la soglia dello studio in splendida forma, e anche più agile del solito. Merito del fatto che è molto dimagrito, questo è certo.

Ma l'avevamo lasciato zoppicante e con un ingombrante tutore, mentre adesso era agile e scattante. "Come stai? Come sta il tuo ginocchio?" gli ha chiesto Ilary Blasi. E lui ha tenuto a dire che adesso stava bene, come se il suo danno al menisco fosse scomparso magicamente. "Non volevano che vincesse" ha detto qualche utente sui social. In effetti, è molto strano come Edoardo sia riuscito a guarire così rapidamente. Si è forse trattato di un errore dei medici, che hanno sovrastimato il problema? O semplicemente hanno fatto al meglio il loro lavoro, evitando che il problema fisico di Edoardo peggiorasse? Questo non lo sapremo mai, ma ciò che è certo è che è stato un vero peccato non vederlo in finale al fianco di Nicolas.

