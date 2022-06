Antonino Cannavacciuolo fa un annuncio toccante insieme alla moglie Cinzia: fan in lacrime

Non si arresta il grande successo dello chef stellato Antonino Cannavacciuolo. Insieme a sua moglie, Cinzia Primatesta, fa un annuncio che lascia senza parole tutti i fan. Ecco di cosa si tratta.

Antonino Cannavacciuolo nato a Vico Equense nel 1975 è uno dei cuochi più famosi della televisione. La sua passione per l'arte culinaria e la sua simpatia lo hanno condotto ad essere uno dei cuochi più amati del piccolo schermo. Ha conseguito l'Attestato di Cucina nel 1994 e dopo aver lavorato sulla penisola sorrentina per un po' ha partecipato a due stage che lo hanno portato in Francia alla presenza di Gualtiero Marchesi.

Da quando nel 1999 assume il ruolo di primo chef e proprietario, insieme a sua moglie Cinzia Primatesta, di Villa Crespi la sua fama aumenta esponenzialmente, così come il suo impegno per ottenere le stelle Michelin per la sua cucina.

La prima stella infatti, la ottiene nel 2003 e tre anni più tardi la seconda. Sempre Villa Crespi struttura dotata anche di hotel, oltre che di ristorante, entra a far parte del prestigiosissimo circuito di Ralais & Chateaux.

Convinto da sua moglie, Antonino sceglie di cominciare ad apparire anche in alcune trasmissioni televisive. Nel 2013 comincia a condurre Cucine da Incubo. Il successo è immediato, il pubblico si affeziona subito a questo talentuoso chef, grande e grosso dal cuore tenero. Viene in seguito inserito come giudice anche in diverse stagioni di Masterchef Italia, diventando una vera e propria icona dal programma insieme a Bruno Barbieri, Joe Bastianic e Carlo Cracco.

Antonino Cannavacciuolo non ha mai dimenticato il suo sogno e la sua passione che resta sempre quella del cucinare al meglio delle sue possibilità ed una prova sono i suoi 3 locali. Infatti non solo Villa Crespi ha numerosi riconoscimenti (2 stelle Michelin, 3 forchette guida Gambero Rosso, 4 Cappelli guida Espresso) ma anche gli altri due. Il Cannavacciuolo Cafè & Bistrot di Novara ha una stella Michelin, ma anche il Bistrot Cannavacciolo (a Torino) ha una stella Michelin.

Insomma sembra che qualunque sia il progetto tirato su da Antonino e dalla sua bellissima moglie diventi oro.

Antonino Cannavacciuolo: "Non ci sembra vero"

Solo qualche giorno fa (il 24 giugno), sono state aperte le porte del nuovo resort firmato Cannavacciuolo Primatesta in Toscana, dal nome Laqua Vineyard. Il nuovo resort a due piani, comprende 6 appartamenti che hanno nomi di personaggi mitologici. La struttura è dotata di centro benessere e piscina privata ed è immersa in uno dei panorami più belli del nostro Paese.

