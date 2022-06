Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi anche nel 2023? Le parole di Maurizio Costanzo non lasciano alcuna speranza

Si è appena conclusa il reality L'Isola dei Famosi e già si cerca di capire cosa aspettarsi dalla prossima edizione. A dare qualche piccola dritta su quello che potrebbe accadere alla conduttrice, Ilary Blasi, ci pensa Maurizio Costanzo. Ciò che dice potrebbe non piacere per nulla alla moglie di Francesco Totti.

Questa edizione de L'Isola dei Famosi si è rivelata un vero successo, lo share ottenuto dalla conduttrice Ilary Blasi e dai suoi opinionisti in studio è stato impressionante. Di certo il merito va anche ai naufraghi. Tutti hanno mostrato molto della loro personalità e della loro storia passata attirando l'attenzione di una larga fetta di pubblico. La vittoria di Nicolas Vaporidis è stata forse, quella più meritata anche se non del tutto priva di critiche. Ma nonostante questi piccoli intoppi, il reality della Mediaset è stato un vero successo.

Secondo alcune indiscrezioni che stanno girando da qualche tempo, L’Isola dei Famosi dovrebbe essere sostituita nella prossima stagione televisiva da un altro reality, La Talpa. Il format è del tutto diverso, ed in molti non riescono a comprendere il motivo per cui il survival reality dovrebbe essere cancellato per far spazio a qualcosa di nettamente diverso. Insomma c'è un po' di malcontento per questa decisione dei vertici di Mediaset e una larga fetta di pubblico vuole affidarsi alla chiara analisi di un esperto della televisione per comprendere al meglio cosa sta accadendo.

Ilary Blasi fuori da L'Isola dei Famosi?

Se dovesse avverarsi il discorso della sostituzione del survival reality riesumando La Talpa, anche la posizione di Ilary Blasi potrebbe cambiare. La conduttrice infatti potrebbe essere sostituita o le potrebbe essere dato il timone di questo nuovo programma. Insomma è tutto un forse che dovrebbe trovare delle risposte solo nella conferenza della Mediaset in cui verranno annunciati i nuovi programmi previsti per la nuova stagione televisiva. Come dicevamo però, il pubblico si affida a uno dei massimi esperti di televisione, attendendo notizie più chiare. Stiamo parlando di Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo parla di Ilary Blasi e del suo ruolo di conduttrice: "Serve Pazienza"

Maurizio Costanzo ha deciso di rispondere ad una telespettatrice che ha posto una domanda alla sua rubrica edita sul settimanale Nuovo Tv. La domanda della donna riguardava per l'appunto il ruolo di Ilary Blasi nel caso L'Isola venisse cancellata per far spazio a La Talpa.

Maurizio Costanzo parte dalla constatazione di fatto che la televisione fa dei salti in avanti che non possono essere previsti, anche se guardando ai fatti la conduttrice potrebbe essere sostituita. Infatti, Ilary ha condotto 3 edizioni del Grande Fratello Vip e poi Alfonso Signorini ha preso il suo posto, questo potrebbe accadere anche all'Isola dei Famosi.

Nel caso il format venisse cancellato, Maurizio Costanzo ha sottolineato che nel percorso fatto dalla moglie di Ilary Blasi un cambiamento le permetterebbe di crescere ancora di più professionalmente rendendola più dinamica, ma per ottenere questo serve molta pazienza. Per conoscere la sorte di Ilary Blasi e dell' Isola Dei Famosi non ci resta che attendere.

