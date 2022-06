Roberta Morise ne parla per la prima volta: "Come ho scoperto il tradimento di Giulio Fratini"

La storia d'amore di Roberta Morise e Giulio Fratini sembra giunta ad un punto di non ritorno. La conduttrice ha rivelato di aver scoperto il tradimento del suo fidanzato e di aver preso seri provvedimenti in merito.

Roberta Morise è riuscita a conquistare il cuore degli italiani attraverso il suo smagliante sorriso e la sua professionalità. In molti la ricordano nel ruolo della professoressa della trasmissione L' Eredità. Proprio in questo programma, la bella Roberta ha incontrato quello che per un lungo periodo è stato il suo compagno, Carlo Conti.

Roberta Morise e Carlo Conti: la chiacchieratissima storia d'amore

Roberta Morise e Carlo Conti si sono incontrati per la prima volta negli studi Rai. Tra loro scoppia l'amore quasi immediatamente, come un vero e proprio colpo di fulmine. Ma come per la maggior parte delle coppie famose, non sono mancate le polemiche per questa unione. In molti hanno pensato che tra loro non fosse possibile mantenere una relazione per via della grande differenza d'età e forse il tempo gli ha dato ragione. In effetti i due si sono lasciati diverso tempo fa e quando è stato chiesto alla conduttrice il motivo del loro allontanamento ha risposto parlando di un rapporto intenso, ma più simile a quello tra padre e figlia che tra due amanti.

Roberta Morise e Giulio Fratini: l'amore che sembrava destinato a durare e invece...

Solo qualche tempo fa, in un'intervista rilasciata al settimanale Gente, Roberta Morise parlava di Giulio Fratini come l'amore della sua vita, l'uomo che poteva diventare il padre dei suoi figli. L'amore tra loro è sbocciato al primo sguardo, la bella conduttrice e l'imprenditore toscano si sono sentiti immediatamente affini tanto da cominciare la loro vita insieme quasi subito anche se a distanza (per via delle restrizioni causate dal covid-19).

La conduttrice ha confessato di aver trovato in Fratini il sostegno che le serviva in un momento davvero complesso per la sua carriera. Giulio è stato capace di sostenerla ed infonderle nuova forza. Proprio per questo motivo, il tradimento sembrava una cosa lontana anni luce.

Già da diverse settimane circolava l'indiscrezione secondo cui Giulio Fratini si sarebbe concesso una lunga notte di passione con Aida Yespica. Solo un paio di settimane fa, la bella Aida aveva smentito le notizie rassicurando Roberta Morise di non aver mai avuto rapporti con il suo fidanzato. Eppure la conduttrice in un'intervista rilasciata al settimanale Confidenze ha rivelato il tradimento di Giulio. La bella calabrese ha deciso di cambiare atteggiamento nelle sue relazioni amorose, di essere più dura e meno buona. Ma la domanda che tutti si pongono è: Roberta Morise avrà lasciato Giulio Fratini o lo avrà perdonato? E ancora, è davvero Aida Yespica la donna con cui l'ha tradita?

