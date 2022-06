Luisa Ranieri rompe il silenzio sul marito Luca Zingaretti: "Vi dico io chi è davvero"

La coppia Luca Zingaretti e Luisa Ranieri è una delle più solide dello spettacolo. Entrambi grandi attori, molto riservati e silenziosi per la loro vita privata, non molto spesso parlano del loro matrimonio. In un' intervista a Verissimo, l'attrice napoletana parla dell'importanza fondamentale che ha avuto suo marito nella sua vita e nella sua carriera.

Non parlano spesso della loro vita coniugale, Luca Zingaretti e la sua bellissima moglie, Luisa Ranieri che nell'ultimo anno ha visto una vera e propria impennata nella sua carriera non solo grazie alla fiction Rai, Le indagini di Lolita Lobosco, ma anche grazie alla sua interpretazione nel film E' stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

Luisa Ranieri e Luca Zingaretti: il primo incontro

I due si sono conosciuti 18 anni fa sul set della miniserie Rai, Cefalonia. Luca è rimasto folgorato dalla bellezza dell'attrice napoletana ed ha cominciato immediatamente a farle la corte. Luisa Ranieri però non sembrava affatto interessata a conoscerlo meglio, soprattutto per aver deciso a priori di non avere mai storie sul set. L'attore però non ha esitato nel continuare il suo corteggiamento fino a che la Ranieri non ha accettato il suo invito a cena. Da quel preciso momento non si sono più lasciati ed hanno messo su una bellissima famiglia.

Come dicevamo entrambi sono molto restii a raccontare qualcosa che riguardi il proprio privato, ma nelle rare volte in cui parlano del loro rapporto, il sentimento profondo che li lega viene fuori dalle parole e dallo sguardo di entrambi.

Luisa Ranieri su Luca Zingaretti: "Lui ha sanato tante ferite"

Nell'intervista rilasciata a Verissimo, l'attrice di E' stata la mano di Dio, ha descritto il rapporto con suo marito attraverso parole molto profonde. La Ranieri ha perso suo padre quando era molto giovane e questo trauma le ha sempre causato un grandissimo dolore che è stato sanato dal suo compagno.

Non ha alcuna difficoltà ad ammettere che quando ha conosciuto Luca Zingaretti, la sua presenza le ha dato una mano a essere un' attrice migliore, ma ha anche confessato che la sua presenza è stata fondamentale per la sua vita privata.

Da quando si sono conosciuti, lei aveva solo 28 anni mentre lui 42, Luca Zingaretti le è sempre stato accanto rivelandosi una persona speciale, il compagno di vita in gradi di sanare le sue molte ferite interiori. L'uomo che ha reso possibile la sua crescita come donna e come attrice. Parlando con molta sincerità, Luisa Ranieri ha ammesso che oltre al sentimento amoroso del suo compagno ha ritrovato una figura, tra virgolette, paterna. L'esperienza e la forza di suo marito le hanno permesso di mettere ordine dentro sé stessa e trovare la serenità che ha sempre cercato.

