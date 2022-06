Avete mai visto le figlie di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri? Entrambe bellissime (e identiche alla madre)

Se si pensa la Commissario Montalbano il pensiero vola, come è naturale che sia, all’ottimo Luca Zingaretti. Il grande attore, infatti, ha interpretato quel ruolo per anni e, grazie ad esso, è entrato nel cuore di milioni e milioni di italiani. Luca, poi, ha una celeberrima moglie e due splendidi figli. Vediamo di chi si tratta.

Luca Zingaretti è uno degli attori più amati del panorama televisivo italiano, ma la sua carriera non si limita assolutamente al piccolo schermo. Nonostante sia divenuto famoso al grande pubblico grazie al suo ruolo da protagonista ne Il commissario Montalbano, infatti, la sua produzione cinematografica risulta davvero sterminata. Molti sono infatti i grandi nomi con cui l’ottimo Zingaretti ha collaborato e, solo per citarne 3, ricordiamo Tu ridi, per la regia di Paolo e Vittorio Taviani (1998), A casa nostra, di Francesca Comencini (2006) e Romanzo di una strage, diretto da Marco Tullio Giordana (2012). Anche sua moglie poi, come se non bastasse, è una celebre attrice molto apprezzata.

Luisa Ranieri, infatti, è una delle più grandi attrici in circolazione, nonché una delle donne più belle del nostro tempo. Anche per lei, in aggiunta, si possono citare collaborazioni importantissime e non possiamo esimerci dall' elencare anche qualche suo importante lavoro, come appena fatto per il suo amato marito. La splendida Luisa, infatti, ha lavorato con Gary Winick in Letters to Juliet (2010), Ferzan Özpetek in Allacciate le cinture (2014) e con Paolo Sorrentino in È stata la mano di Dio (2021). Nel caso, allora, non abbiate visto questi film, vi consigliamo caldamente di recuperarli al più presto.

Ecco chi sono i figli di Luca Zingaretti e Luisa Ranieri

I due grandi attori, poi, non sono solo eccellenti interpreti ma anche ottimi genitori. I due infatti, hanno due splendide figlie, Emma e Bianca. Andando a spulciare sulla pagina social ufficiale della splendida Luisa, allora, abbiamo scovato una fotografia dell’intera famigliola e sembra che le bambine siano davvero la fotocopia dei genitori. Nell’immagine che vi proponiamo, infatti, il quadretto familiare è davvero tenerissimo e tutti e quattro posano, in questa immagine, sorridenti per l’obiettivo.

Sicuri, allora, che Luca e Luisa cresceranno le 2 ragazzine nel migliore dei modi, speriamo che entrambe possano seguire la strada dei genitori. Quando in famiglia si respira arte e cultura, infatti, è quasi impossibile che i figli decidano di ignorarle. La nostra speranza, allora, è di vedere Emma e Bianca in qualche film o al teatro, non appena saranno diventate abbastanza grandi per poter recitare. Ammesso, ovviamente, che lo desiderino.

