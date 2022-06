Riconoscete questi occhioni? Oggi è una cantante italiana bellissima e molto amata

La carriera di questa giovane donna rappresentata nella foto è stata (ed è ancora) una delle più soddisfacenti che esistano sul territorio italiano. Ha una voce che incanta tutti, per non parlare della sua estrema bellezza che ha fatto innamorare tutti. Andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.

Ha partecipato a diversi festival canori riuscendo a posizionarsi sempre alta. Ha partecipato a "La nota d'Oro di Blera" nel 2001 e nello stesso anno ha partecipato all'Accademia della Canzone di Sanremo con una cover di Syria dal titolo "L'Angelo". Siete riusciti a capire di chi stiamo parlando? Andiamo avanti con un altro indizio. Ha preso parte nel ruolo di attrice per il film "Un Natale al Sud" ed è stata legata per tantissimi anni con un uomo che proprio di recente ha festeggiano 30 anni di carriera. Adesso avete capito di chi stiamo parlando? Ma naturalmente della bellissima cantante di Sora, Anna Tatangelo.

La bellissima cantante è stata legata sentimentalmente con il cantante Gigi D'Alessio con cui hanno avuto anche un figlio. Il nome è Andrea ed è già un piccolo ometto, visto che ha festeggiato anche la Prima Comunione. Dopo la loro separazione la donna si è unita al cantante napoletano Livio Cori, con cui però ad oggi non sappiamo se stanno ancora insieme o se si sono lasciati definitivamente.

Anna Tatangelo e la sua carriera in televisione a "Scene da un Matrimonio"

Scena da un Matrimonio è un programma televisivo che va in onda su Canale 5 dal 1990. Un programma con oltre 30 anni di storia è stati ripreso dal 5 Ottobre del 2021 con Anna Tatangelo a farne da conduttrice. Dopo il successo della stagione, diversi sostenitori del programma e della Tatangelo si sono chiesti se tornerà in onda con una nuova stagione e se sarà sempre Anna a condurre il programma. Dopo varie incertezze e voci di corridoio che sostenevano che non sarebbe più tornata in televisione, arriva la conferma da Davide Maggio che ha dichiarato che la cantante di Sora attualmente è impegnata a registrare le nuove puntate e che è contentissima di riprendere il programma per tutti i suoi fan.

