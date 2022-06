Stefania Sandrelli, il dolore che le ha straziato il cuore: "L'ho dovuta abbandonare"

Si può vivere con un rimpianto sul cuore per tutta la vita? Probabilmente no, e infatti Stefania Sandrelli, ancora oggi, porta con se un dolore che non riesce a perdonarsi. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stefania Sandrelli è una nota attrice italiana. Nasce il 5 Giugno del 1946 a Viareggio e all’età di soli 16 anni intraprese una relazione con Gino Paoli. A quell’epoca l’uomo era già sposato e questa notizia fece molto scalpore. Nel 1964 diedero alla luce la loro prima figlia Amanda Sandrelli, come la madre. In un’intervista a “Oggi è un altro giorno”, la donna ha raccontato a Serena Bortone i aver tradito il compagno Gino Paoli. Racconta che quando si erano conosciuti lei era già impegnata in una relazione, ma che aveva comodamente fatto i fatti suoi senza dire nulla. Poi aveva trovato nel loro letto della sabbia che non era la sua e gli aveva rotto tutta la casa. Successivamente lo aveva perdonato, ma poi ha finito col tradirlo anche lei.

Nel 1972 Stefania Sandrelli convola a nozze con Nicky Pende, un imprenditore romani, con cui ha dato alla luce il suo secondo figlio Vito Pende. Nel 1976 si separano. Dopodiché la donna si è ritrovata ad affrontare un grandissimo ostacolo, ovvero la malattia della figlia. Amanda Sandrelli si era ammalata di cancro al seno e la madre decise di non rivelare quasi a nessuno la battaglia che avrebbe dovuto affrontare. “Quanto senti la parola ‘cancro’ subito ti viene da pensare alla morte o alle possibili mutilazioni…” ammise la donna in un’intervista dopo che il peggio passa e grazie a un’operazione la figlia non dovette affrontare alcun topo di terapia. Le uniche persone che erano a conoscenza della malattia di Amanda erano il suo ex compagno Blas Roca-Rey e il fratello di Amanda, a Vito Pende.

Stefania Sandrelli, il dolore con cui convive ancora oggi

Come dichiarato già in precedente Stefania Sandrelli convola a nozze con Nicky Pende e da alla luce il suo secondo figlio. Con la prima figlia Amanda ha vissuto dei momenti atroci, oltre alla malattia. L'attrice è stata costretta ad abbandonarla, come ha dichiarato in un'intervista, per stare vicino a Nickly, amante dell'alcool e della vita notturna. Ha dichiarato che gli anni insieme al marito non sono stati facili, nonostante lei abbia provato un grande amore per il padre dei suoi figli.

LEGGI ANCHE: Vincenzo Salemme, la tragedia che in pochi conoscono: "Ha segnato per sempre la mia vita"