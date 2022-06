"Nessuna coppia di Uomini e Donne è mai durata così poco", Maria De Filippi sotto choc

Continuano le voci su Matteo Ranieri e Valeria Cardone. Sono giorni in cui le chiacchiere sul loro conto fanno pensare ad una grande crisi in corso. Nelle ultime ore sembra che la cosa sia peggiorata e i due stiano pensando di lasciarsi.

Matteo Ranieri è stato uno dei tronisti più chiacchierati del Trono Classico di Uomini e Donne. E' entrato la prima volta nello studio bianco per corteggiare Sophie Codegoni. L'ex gieffina lo ha anche scelto ma la relazione tra loro è durata solo poche settimane. In seguito a questa apparizione Matteo ha deciso di ritirarsi dal piccolo schermo per poi tornare a Uomini e Donne convinto da sua sorella.

In un' intervista rilasciata a RTL 102.5 nel programma Trends & Celebrities ha raccontato della sua esperienza al dating show, descrivendola come molto piacevole. Non solo perché ha conosciuto la sua compagna, Valeria Cardone, ma anche per essere riuscito in questo modo a superare un momento molto difficile della sua vita. Ranieri ha dichiarato di aver avuto un periodo di depressione e di esserne finalmente uscito, oltre a essere pronto per nuove esperienze, magari quella di un reality.

Ma non è finita qui, dopo aver lasciato Uomini e Donne insieme a Valeria i due si sono ritrovati al centro di numerose polemiche alimentate dalla sua ex corteggiatrice Federica Aversano. Federica ha affermato che Matteo è stato disonesto nei suoi confronti e di non aver apprezzato per nulla la sua presenza nel dating show, preferendo dopo moltissime esterne, Valeria l'ultima arrivata. Secondo l'Aversano la Cardone avrebbe avuto tutto il tempo di seguire da casa il trono e di scegliere il giusto atteggiamento da avere per essere scelta da Matteo.

I rumors su Matteo Ranieri e Valeria Cardone: lo scoop lanciato da Deianira Marzano

Numerose sono state le voci sulla coppia formata da Valeria e Matteo subito dopo essere usciti dallo studio di Uomini e Donne. Nel corso di questo breve lasso di tempo i due hanno passato moltissimo tempo separati, tanto che si mormora che Matteo sia partito i viaggio con la sua famiglia e lei abbia festeggiato il suo compleanno senza il suo compagno.

Diverse sono state le segnalazioni all'esperta di gossip Deianira Marzano che non ha esitato a pubblicarle. In una di queste segnalazioni è stato affermato che è sempre Valeria a prendere il treno per recarsi da Matteo e che i due passano moltissimo tempo separati. Ranieri sembra mostrare pochissimo interesse verso di lei tanto da rivolgerle pochissime attenzioni anche nel giorno del suo compleanno. Decideranno di fare una smentita oppure è tutto vero? Non ci resta che attendere.

