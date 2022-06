Il Volo, sapete quanto guadagnano e qual è il loro patrimonio? Nulla da invidiare ai big della musica italiana

Sono stati una vera e propria sorpresa per la musica mondiale fin dalla loro prima esibizione, per diventare oggi un vero e proprio fenomeno delle masse. Il Volo continuano a macinare successi ovunque si esibiscono. Ma a quanto ammonta il loro patrimonio?

Il Volo è il gruppo musicale formato da due tenori e un baritono, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. In brevissimo tempo sono diventati il gruppo più amato al mondo che interpreta i brani classici della musica lirica e non solo. Sono stati i primi italiani a firmare un contratto con la Geffen, una delle major americane più prestigiose al mondo.

Hanno cominciato la loro carriera esibendosi da giovanissimi nel programma televisivo condotto da Antonella Clerici, Ti lascio una canzone. L'idea di unirli venne al regista Roberto Cenci che voleva ricreare i tre tenori, Luciano Pavarotti, José Placido Domingo e Josep Maria Carreras i Coll.

Subito dopo le prime esibizioni sul piccolo schermo firmano il contratto che li renderà famosi in tutto il mondo. Il primo album, che prende il nome dal gruppo Il Volo raggiunge nella prima settimana dei due mesi successivi alla sua uscita il disco di platino in Italia, scalando le classifiche di ben 10 paesi europei per poi arrivare in tutto il mondo.

Ignazio, Piero e Gianluca oltre ad essere colleghi sono molto amici. In tre pubblicano spesso scatti che li immortalano insieme in momenti che esulano dal lavoro. In più di un' occasione hanno dimostrato di essere una grande famiglia, sostenendosi a vicenda. Per esempio quando per un improvviso incidente il padre di Ignazio Boschetto è venuto a mancare i suoi amici gli sono stati vicini in ogni momento.

Ora Il Volo è impegnato nelle nuove date del tour mondiale Il volo sings Moricone, una raccolta dei brani iconici del noto compositore scomparso che interpreteranno nel loro modo classico che ha fatto innamorare il mondo.

Un successo così grande per dei ragazzi così giovani può essere quantificabile? Sì certo. Anche se le cifre non sono ufficiali è possibile ricavare a quanto ammonta il loro patrimonio come componenti del Il Volo.

Il patrimonio de Il Volo: a quanto ammonta il loro guadagno

I componenti de Il Volo sono ospiti molto ambiti sul piccolo schermo e anche nei vari eventi musicali, proprio per via della loro fama mondiale. Secondo il sito Leggilo.org per il primo album il trio avrebbe guadagnato una cifra non inferiore ai 2 milioni di euro, per i concerti invece la cifra ammonterebbe a non meno di 1 milione di euro. La somma delle ospitate televisive, nonostante non siano molte, si aggira intorno ai 200 mila euro complessivi. Si può tranquillamente dire che il patrimonio dei tre giovani sia degno di un grande imprenditore, ma bisogna sottolineare che sono solo agli inizi. Immaginate le cifre a cui potranno accedere tra qualche anno.

