Vi ricordate della "Subrettina" Lisa Fusco? Ecco che fine ha fatto e perché non esce più in televisione

In molti si ricorderanno la bella e brava “Subrettina” Lisa Fusco, la showgirl napoletana tutto pepe di “La tintoria” e “Quelli che il calcio”. È da un po’, però, che non appare più in TV e in molti si sono chiesti che fine abbia fatto. Scopriamo insieme

Lisa, nonostante la sua giovane età, ha una lunga carriera televisiva alle spalle. I suoi esordi risalgono infatti a 22 anni fa in Telegaribaldi, la storica trasmissione comica di Canale 9. Non solo alla televisione si è dedicata la brava Fusco. Nello stesso anno, infatti, ha inciso "Cacao", il suo album d’esordio. Figura anche fra gli attori del film Aitanic, pellicola per il grande schermo, scritta, diretta e interpretata dal mitico e inimitabile Nino D’Angelo. Grazie a quella sua interpretazione giungerà, infine, alla fama nazionale e nel 2001 verrà invitata a fare parte degli ospiti del più longevo show televisivo della TV italiana, il Maurizio Costanzo Show.

L’anno successivo prenderà parte a due programmi televisivi regionali, Pirati show e Movida. Nel 2004, finalmente, viene messa al timone di una trasmissione televisiva tutta sua, Etiriti-tti-tti, insieme a Lello Musella.Dopo Settima dimensione, Cronache marziane e Tintoria show, ha partecipato a L’isola dei famosi, non riuscendo però a vincere quell’edizione. Dopo quell’ anno, il 2007, abbiamo potuto apprezzarla come ospite in numerosissimi programmi: La vita in diretta, Cominciamo bene, Insieme sul Due , L'Italia sul 2, Mezzogiorno in famiglia, Uno Mattina e Quelli che il calcio. Pochi mesi più tardi, poi, tornerà sul piccolo schermo nelle vesti di “Subrettina” nel programma comico di RAI 3 “ La Tintoria”. Successivamente affiancherà anche Luca Telese in Pirati, su RAI 2. Che fine ha fatto oggi, però, la brava Lisa Fusco?

Ecco che fine ha fatto la showgirl partenopea, la “Subrettina” Lisa Fusco

Pochi anni fa ha interpretato la moglie di Biagio Izzo in un divertente film diretto da Maurizio Casagrande: Una donna per la vita. L’anno successivo ha anche pubblicato un'ironica autobiografia intitolata Da Telegaribaldi all'Isola. Dopo varie ospitate televisive, poi, riappare come concorrente al GF Vip 3 ma non riesce a raggiungere neanche alla terza puntata. La sua apparizione più recente, però, risale all’anno scorso nella trasmissione “Approdichè” , su Canale 8. Lisa, infatti, non ha nessuna intenzione di sparire dai radar e, con ogni probabilità, sarà alle prese con la preparazione di qualche altro programma in cui potremo apprezzarla dopo la consueta “pausa estiva”.

LEGGI ANCHE:Ricordate Carmen Scivittaro, Teresa Diacono in "Un posto al sole"? Ecco che fine ha fatto