Vi ricordate la brava Maria di "Un medico in famiglia"? Ecco cosa fa oggi

Un Medico in famiglia è stata una delle serie TV RAI più seguite di sempre. Nel suo cast, infatti, c’erano molti bravissimi attori. Alcuni di loro erano davvero giovanissimi come, ad esempio ,la brava Margot Sikabonyi che interpretava la figlia del buon Lele: Maria Martini.

Nessuno può dimenticare la serie TV di casa RAI che ci ha fatto compagnia per diversi anni, Un Medico in famiglia. Molti ricorderanno, infatti, la famiglia Martini. Il buon Lele, l’ottimo Giulio Scarpati, era un compassionevole e attento medico dell’ A.S.L. che, dopo la morte di sua moglie, viveva con i suoi tre figli ed il padre. Quest’ultimo, poi, era il mitico nonno Libero, ruolo splendidamente interpretato da Lino Banfi. I suoi nipotini, poi, erano i giovani Maria, Ciccio e Annuccia. Gli ultimi due, oltretutto, erano anche fratelli nella realtà: Michael Cadeddu e Eleonora Cadeddu. Lo sorella maggiore, Maria, era interpretata dalla bravissima Margot Sikabonyi.

In pochi sanno che l’attrice romana non ha esordito in TV nel ruolo di Maria, nonostante la sua giovanissima età. Insieme a suo fratello Alex, infatti, interpreta un piccolo ruolo in Julie, di Gianpaolo Tescari. Molti la ricorderanno, poi, anche ne I ragazzi del muretto 3 ed in Caro maestro 2. Dopo aver recitato nel fil Ardena, però, approda in RAI nel ruolo di Maria in Un medico in famiglia e qui otterrà grande successo. Margot, infatti, in quell’occasione ha dimostrato ancora una volta di essere un’ottima attrice. Il suo aspetto angelico, poi, le conferiva un'aura di dolcezza con la quale ha conquistato il cuore di milioni di italiani.

Ecco che fine ha fatto la brava Margot Sikabonyi dopo Un medico in famiglia

Dopo essersi conquistata l’affetto di Mezza Italia nelle vesti di Maria, Margot Sikabonyi ha recitato in diverse altre opere. Al teatro, ad esempio, ha lavorato in Pop Corn - Inferno in diretta e nel film TV On n'a qu'une vie, nei panni di Julie. Da diverso tempo, però, ha deciso di sottrarsi alle luci dei riflettori. Dopo essersi laureata in biologia marina, infatti, Margot ha deciso di optare per una carriera completamente diversa. Stando a quanto è possibile apprendere dai suoi account social, infatti, oggi la Sikabonyi è una apprezzata health coach.

Dopo aver sposato Jacopo Lupi, poi, è diventata madre di due splendidi bambini e divide la sua vita fra affetti ed il lavoro. Nonostante allora non sia possibile più apprezzarla sui teleschermi, cogliamo comunque l’occasione per farle i complimenti per la saggia scelta di vita che ha operato.

