Alessandra Amoroso non si nasconde più e pubblica la foto del bacio con la nuova compagna (la conoscete tutti)

Alessandra Amoroso è una talentosa cantante del panorama musicale italiano che molte volte ci fa ballare a ritmo delle sue hit estive. Poche volte fa chiacchierare il gossip, eppure spulciando il suo profilo Instagram è spuntata la foto di un bacio tra lei e una donna misteriosa, ecco chi è.

Alessandra Amoroso la conosciamo davvero tutti. Inizia il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove si distingue in un’edizione ricca di talenti - basti pensare che il suo stesso anno gareggiavano artisti del calibro di Valerio Scanu. Ebbene, alla fine la Amoroso la spunta portando la vittoria a tutto il Salento (cosa che l’anno successivo farà una delle sue migliori amiche, Emma Marrone). Da allora il percorso artistico della donna è stato coronato dai successi che sono arrivati uno dietro l’altro. Il tempo è volato e Alessandra ha festeggiato anche 10 anni di carriera. Attualmente in radio con la sua hit, Camera 209 sta vivendo un periodo di grandi soddisfazioni professionali, compreso il concerto a San Siro previsto a brevissimo.

Insomma, un lavoro costante e appassionante il suo. Ma dal punto di vista sentimentale cosa sappiamo di lei? Dal 2014 fino al 2020 Alessandra Amoroso è stata con Stefano Settepani, volto noto non solo in quanto suo manager ma anche e soprattutto in quanto produttore di Amici di Maria De Filippi. La loro relazione sembrava destinata a durare per sempre. La stessa cantante più volte aveva asserito di amare l’ironia del suo lui e la sua capacità di farla ridere, al punto che avrebbe fatto anche volentieri un figlio con lui. Poi nel 2020 le cose sono andate diversamente, il loro amore è giunto al capolinea e adesso la pugliese è tornata single… O almeno così si pensava. È sbucato un video sui social che potrebbe ribaltare la situazione.

Alessandra Amoroso, il bacio che scatena i fan: ecco la sua nuova fiamma

In un video sbucato qualche ora fa sui social Alessandra Amoroso dà un bacio a una donna che conoscete tutti. Il suo nome? Georgette Polizzi!

Ma cosa c’è tra le due? Ebbene, potete stare tranquilli, la beniamina salentina è ancora single e disponibile. In realtà lei e la stilista sono solo molto amiche, infatti la Polizzi ha curato la realizzazione di capi unici e personalizzati per “Tutto accade a San Siro”, il concerto che Alessandra Amoroso terrà il prossimo 13 luglio. Una vera sorpresa per i fan della cantante di Immobile!

