Elena D'Amario, dopo la rottura con Michele Morrone si è fidanzata? Cosa sappiamo sulla sua vita sentimentale

Elena D'Amario non ha di certo bisogno di presentazioni. Una delle ballerine più talentuose venute fuori dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Nonostante la presenza sui social, della ballerina non si conosce molto della sua vita privata. Eppure qualcosa è trapelato soprattutto sulla sua vita sentimentale.

Elena D'Amario ha partecipato al programma televisivo Il Ballo delle Debuttanti condotto da Rita Dalla Chiesa nel 2008 e l'anno successivo ha partecipato al talent di Amici nella sua nona edizione, quella del 2009. In quella edizione conquista il secondo posto per la danza, preceduta da Stefano De Martino. Da quel momento in poi, la carriera di Elena non ha avuto un momento di stop.

Proprio grazie al talent, la D'Amario è stata notata da uno dei più grandi coreografi e ballerini di tutti i tempi, David Parsons fondatore della Parsons Dance Company di New York. La ballerina entra a far parte della compagnia di danza della scuola e successivamente della Broadway Dance Center diventandone prima ballerina per alcuni spettacoli. Nel 2015 torna a far parte del corpo di ballo di Amici di Maria De Filippi facendo da pendolare tra l'Italia e l'America. Il suo talento per la danza e la sua dedizione sono assolute, e le hanno permesso di essere candidata per uno dei premi più prestigiosi per la danza, il Clive Barnes Awards.

Elena ha partecipato a numerosi video di cantanti molto famosi: il primo a sceglierla è Enrico Nigiotti per il suo video, seguito a ruota da Emma Marrone, Jovanotti, Nek e Achille Lauro. Quest'anno Elisa l'ha scelta per la serata duetto - cover sul palco dell'Ariston della 72 esima edizione del Festival di Sanremo, dove ha ricevuto una standing ovation per la performance.

Elena D'Amario, le storie d'amore: ora è single?

Nella stessa edizione da cui è partito il suo grande successo, Elena conosce Enrico Nigiotti e vivono un grande amore. Pensate che Enrico abbandona il serale quando viene messo in sfida con lei, solo per permetterle di andare avanti e realizzare il suo sogno. Successivamente i due si sono lasciati e Elena ha cominciato una relazione con il collega ballerino Alessio La Padula terminata però l'anno scorso.

Ha avuto un piccolo flirt con l'attore Michele Marrone qualche tempo fa. Nonostante sono stati legati per poco tempo i fan continuano a sperare in un ritorno di fiamma. Proprio nelle ultime settimane sembra che tra i due ci fosse un ritorno di fiamma che è stato smentito da entrambe le parti. Elena D'Amario è fidanzata? Attualmente sembra di no, la ballerina è totalmente concentrata sul suo primo amore, la danza.

