Maria De Filippi, spunta un video rarissimo con Raffaella Carrà: "Tu sei quello che io..."

Anche a distanza di tempo dalla sua morte, Raffaella Carrà senza senza dubbio la donna più amata dal pubblico italiano. La sua figura è stata una vera e propria rivoluzione nel mondo dello spettacolo.

È stata considerata la Regina dello Spettacolo, della Musica e della Televisione Italiana. Raffaella Carrà, il cui vero nome è Raffaella Maria Roberta Pelloni nasce a Bologna il 18 Giugno del 1943 e tutto quello che ha fatto nel corso della sua carriera è stato sempre qualcosa di rivoluzionario. Il suo storico programma "Carramba che sorpresa" ha fatto ridere e piangere milioni di telespettatori e ne ha fatto cantare e ballare altrettanti. La sua infanzia è stata segnata da un ambiente abbastanza difficile. La mamma era una delle prime donne a separarsi nel Dopoguerra e Raffaella crebbe senza un padre, diventando poi un dolore che non colmerà mai.

Per questo, probabilmente, Raffaella sceglieva di frequentare soprattutto persone omosessuali, considerato per la cantante un ambiente sicuro. Infatti in una vecchissima intervista la donna aveva raccontato che usciva solo con i Gay perché quando si ritrovava nelle sale buie, nessuno la toccava. Ricorda le telefonate del padre che gli chiedeva se fosse ancora vergine, minacciandola di toglierla dalla madre. Infatti per questo la donna ha raccontato che fino a quando non avesse compiuto 18 anni aveva il terrore e non si lasciava toccare da nessuno. Con il trascorrere degli anni, Raffaella divenne una vera e propria icona per il mondo Gay. Non a casa negli ultimi tempi le è stato dedicato un murales per le comunità LGBT.

Raffaella Carrà e il suo rapporto speciale con Maria De Filippi

La moglie di Maurizio Costanzo, dopo l'annuncio della scomparsa della celebrità è stata tra le prime a esprimere un pensiero per lei. La conduttrice aveva raccontato che il loro rapporto iniziò ancor prima che si incontrassero per la prima volta. Questo perché Maria la guardava sempre in televisione e quando le fu chiesto di partecipare ad una sua trasmissione riuscì a conoscerla per la prima volta.

Sul web circolano diversi video dove vengono ritratte la Carrà e la De Filippi. Uno in particolare raffigura le due donne sedute in auto con Maria al volante dove chiacchierano e Raffaella chiede a Maria perchè la chiamano "La Carrà" e perché le persone abbiano quel senso di gratitudine nei suoi confronti. Maria le risponde in maniera molto schietta: "Tu sei per la televisione quello che io non sarò mai". E nel suo discorso Maria a puntualizzato come lei per il pubblico italiano un punto di riferimento e una persona artisticamente completa.

