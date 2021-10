Una regione del Sud al top delle classifiche extra-lusso: ecco quale

La 50 Top Italy Luxury è la classifica che si occupa di recensire i migliori hotel, residenze e servizi di food & beverage che offrano un servizio e un comfort di altissimo livello. La classifica stilata quest'anno premia tre regioni del Sud che sono risultate le migliori in Italia: gli standard di servizio altissimo fanno di queste strutture delle vere e proprie eccellenze nel campo del turismo extra - lusso.

Al primo posto delle classifica troviamo il Relais & Chateaux Villa Crespi a Orta San Giulio (Novara) di Antonino Cannavacciulo. Al secondo posto c'è il Grand Hotel a Villa Feltrinelli a Gargnano (Brescia) con il ristorante omonimo di Stefano Baiocco. Sempre sul podio, al terzo posto, c'è Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano (Brindisi) con il ristorante Due Camini dello chef Domingo Schingaro.

Borgo Egnazia è l'unica struttura pugliese ad essere rientrata in questa prestigiosa classifica, che vanta la conquista di altri riconoscimenti nel corso degli anni, nel 2016 è stato eletto il miglior hotel al mondo da un testata internazionale di viaggi extra -lusso. Ma forse, il miglior riconoscimento per questa splendida location sono gli ospiti internazionali che l'hanno scelta come sfondo per i propri momenti indimenticabili: Madonna quest'anno, proprio a Borgo Egnazia ha festeggiato il suo compleanno a suon di pizzica; Justine Timberlake e Jessica Biel hanno scelto questo luogo incantato per la festa di nozze; Victoria e David Beckham sono stati qui moltissime volte.

La classifica a livello regionale presenta una capolista: la Campania è la regione con più strutture extra lusso citate nella 50 Top Italy Luxury (ben 15) a seguire la Sicilia con 7 strutture, la Toscana con 6, a pari merito Lombardia e Lazio con 5, Trentino Alto Adige e Veneto con 2, e 1 struttura per Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Umbria Puglia, Basilicata e Calabria.