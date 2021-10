Crollano le temperature al Sud: correnti gelide dalla Scandinavia

Peggioreranno ancora le condizioni meteo nelle prossime ore, oggi Mercoledì 13 Ottobre è previsto un calo repentino delle temperature anche al Sud con raffiche di vento gelide provenienti dalla Scandinavia. Tutto il Sud verrà investito dalle correnti fredde: le previsioni annunciano aumento delle nubi e piogge sparse che renderanno le temperature decisamente più basse.

L'impulso d'aria fredda che sta caratterizzando questo mese di ottobre proviene dalle correnti scandinave e sembra che accompagneranno le nostre giornate per almeno un'altra settimana. Sono previste, oltre alle piogge sparse, anche delle deboli nevicate sull'Appennino ( fino a quota 1300 - 1400 metri) soprattutto nella zona di confine con la Basilicata.

Il weekend sarà ancora dominato dal vento freddo di Tramontana e Grecale con raffiche molto intense (da 80 a 100 Km/h in montagna e da 50 a 55 km/ h in pianura), ma sembra che non ci sia da aspettarsi piogge, le raffiche di vento manterranno il cielo sereno e abbastanza soleggiato, senza però far aumentare le temperature che resteranno invariabilmente rigide.

Quella di oggi si preannuncia una giornata di pioggia e freddo, decisamente atipiche per il mese di ottobre, con temperature tra i 16 e i 21 gradi, con un addensamento delle nubi. Proprio a causa delle violentissime piogge e le possibili grandinate in Sicilia, la protezione civile regionale ha diffuso l'allerta meteo giallo (valido per tutta la giornata di oggi). In Puglia è previsto nelle prossime ore un vortice freddo di Maestrale con un crollo repentino delle temperature; anche in Campania sono previste temperature invernali con piogge sparse in tutta la regione.

La situazione d'instabilità dovrebbe prevalere anche nella giornata di Giovedì per poi migliorare già da Venerdì, infatti nel weekend il cielo dovrebbe schiarirsi e temperature che potrebbero aumentare, restando sempre fredde ma con un attenuarsi delle forti raffiche di vento.