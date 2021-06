Mannoia, Nannini, Allevi: sono solo 3 dei numerosi artisti che scelgono il Sud!

Moltissimi artisti hanno scelto il Sud per la ripartenza della musica, la Calabria è la regione che ha un’offerto di Festival e concerti davvero vastissima che comprendono moltissime personalità del mondo della musica italiana. Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Giovanni Allevi sono solo alcuni degli artisti che saliranno sui palchi calabresi, ma ce ne sono moltissimi altri di cui vi parleremo.

Al ‘Roccella Summer Festival‘ si esibiranno (in ordine): Francesco De Gregori con la band al completo il 5 Agosto; Fiorella Mannoia porterà avanti il tour ‘Padroni di Niente‘ e si esibirà il 13 Agosto; poi sarà Max Pezzali con ‘Max 90live‘ a salire sul palco il 17 Agosto, per poi lasciare spazio a Gianna Nannini con il live del 18 Agosto, ispirato all’ultimo album ‘La differenza‘, in ultimo Mario Biondi il 20 Agosto, aprendo il nuovo tour dell’album ‘Dare‘.

In una location d’eccezione, il Teatro dei Ruderi di Cirella (a Diamante),per il festival ‘Fatti di musica‘ si potrà assistere al concerto del Maestro Giovanni Allevi (11 Agosto), al concerto di Vinicio Capossela (11 Agosto) ma anche alle rappresentazione teatrale ‘ Che coppia noi 3‘ della compagnia Stefano De Martino – Biagio Izzo – Francesco Paolantoni (il 12 Agosto), la performance canora di Massimo Ranieri (17 Agosto), allo spettacolo di trasformismo ‘Pierino il lupo e l’altro‘ di Arturo Brachetti; ‘Meridionale tour‘ di Aiello (il 21 Agosto) e Francesca Michielin il 26 Agosto.

L’intera Calabria si trasforma in una sala concerti, intrisa di suoni ed arte per risvegliare quello che per un anno è rimasto assopito: la voglia di vivere e la libertà di passare serate all’insegna della musica grazie ad artisti d’eccezione che hanno scelto questi luoghi per la ripresa. Tutte le date dei concerti sono in costante aggiornamento, si prospettano, infatti, nuovi artisti che potrebbero essere presenti sul territorio calabrese fino a Novembre.