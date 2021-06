‘Un posto al sole’ va in vacanza: la meta scelta da Miriam Candurro

La star della soap opera, in onda ogni giorno sui Raitre, 'Un posto al sole sceglie l' Abruzzo per un weekend di vacanza







Sempre più vip scelgono il Sud per concedersi un momento di relax, immersi in acque cristalline e panorami mozzafiato. Questa è stata la volta di Miriam Candurro, l’attrice napoletana che interpreta Serena nella soap opera più amata dagli italiani ‘Un posto al sole‘. Miriam ha postato sui suoi profili social una foto che la immortala a Punta Cavalluccio sulla Costa dei Trabocchi in Abruzzo.

La foto pubblicata ha riscosso moltissimo successo, tra like e commenti alla per la splendida bellezza del paesaggio, rivela una ‘Serena Cirillo’ nel pieno della sua bellezza con lo sfondo della suggestiva Punta Cavalluccio a Fossacesia Marina, il commento alla splendida foto sembra una dichiarazione d’amore al mare. “Vorrei portarti al mare. Anzi portarti il mare.”

Tutto l’Abruzzo gioisce e si inorgoglisce della scelta dell’attrice, ed attendendo nuovi vip che sceglieranno queste fantastiche terre per le proprie vacanze, il Primo Cittadino del Comune di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, così commenta questa gradita presenza: “Benvenuta anche a Fossacesia, con le acque del nostro mare eccellenti.”

Questo comune abruzzese ha conseguito per il ventesimo anno consecutivo la ‘Bandiera Blu’, il riconoscimento conferito dalla Foundation for Envitonmental Education (FEE) alle località che soddisfano al meglio i criteri di qualità delle acque per la balneazione, delle spiagge e degli approdi turistici: il fatto che Fossacesia sia ‘bandiera blu’ da 20 anni è motivo d’orgoglio per l’intera regione.

Miriam Candurro si è fatta strada nel mondo del cinema e della televisione fin da giovanissima con ‘Certi Bambini‘ il film di Andrea e Antonio Frazzi (tratto dall’omonimo romanzo di Diego De Silva) vincitore del David di Donatello nel 2004, che gli è valso il Premio Domenico Rea come miglior attrice esordiente per l’interpretazione magistrale di Caterina.

L’attrice napoletana non è solo una bellezza da copertina ma anche madre di due bambini e moglie. La sua carriera non riguarda solo il mondo dello spettacolo che come lei stessa ha dichiarato “Non lo abbandonerò mai“, ma anche quello letterario: Miriam ha scritto un romanzo a quattro mani con Massimo Cacciapuoti dal titolo ‘Vorrei che fosse già domani‘ ed sta per scriverne un altro.