Vacanze estive, due regioni del Sud tra le mete preferite dai turisti stranieri

Cresce il turismo nel Sud Italia dopo un periodo in cui era stato pesantemente messo in stand-by a causa della pandemia di Covid-19. Secondo una rinomata statistica circolata in queste ultime ore, le regioni preferite dai turisti stranieri sono Sicilia, Trentino Alto Adige, Toscana, Puglia e Lombardia.

In totale, i turisti che quest’anno hanno scelto l’Italia come meta delle vacanze estive sono circa 12 milioni. Infatti, secondo l’indagine Demoskopika del Comune di Siena sui consumi turistici degli stranieri, circa la metà del campione intervistato opta per il mare (48,4%) o per mete esotiche (3,9%), montagna (15,1%), le “città d’arte, cultura e borghi” (12,3%) e la tipologia “campagna, agriturismo” (8%).

Inoltre, come riportato dalla statistica, tra giugno e settembre ci saranno oltre 25 milioni di pernottamenti e 12,3 milioni di arrivi in ​​Italia da paesi come Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna e Usa. Infatti, il 5% dei turisti di questi Paesi ha già confermato il proprio soggiorno in Italia. Quanto alla tipologia di turista straniero che trascorrerà le vacanze estive in Italia, secondo l’indagine si tratta di soggetti di età compresa tra i 36 ei 64 anni, con titolo di studio medio-alto, preferibilmente laureato.

Nella maggioranza dei casi i turisti hanno optato per una vacanza preferibilmente di una settimana, in coppia o con la famiglia, perlopiù in zone di mare nel mese di agosto, ma anche le montagne e le città d’arte, alla ricerca di un periodo di relax immersi nella natura incontaminata o alla scoperta del patrimonio culturale del Belpaese. Per i pernottamenti, oltre il 44% preferisce hotel e villaggi turistici.