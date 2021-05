‘Bentornati al Sud’, lo spot con Maria Grazia Cucinotta per rilanciare il turismo nel Meridione

Dopo un lungo anno di pandemia i luoghi spettacolari del Meridione sono pronti a riaccogliere i turisti da ogni parte del mondo. Grazie alla campagna vaccinale i numeri sono finalmente in ribasso, e il green pass consentirà di accogliere tutti coloro che desiderano visitare la nostra terra in totale sicurezza. Si prevede dunque un considerevole afflusso di turisti stranieri che supererà di gran lunga i numeri della scorsa estate: il Sud è pronto a ripartire.

Per dare una spinta al turismo, il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna ha promosso il rilancio delle meraviglie del Mezzogiorno d’Italia con un video intitolato “Bentornati al Sud”. Lo spot è rivolto in particolar modo al pubblico straniero ed è stato presentato nel corso di una conferenza stampa alla stampa estera. Madrina d’eccezione è la bellissima attrice siciliana Maria Grazia Cucinotta, che nel video chiude una serie di immagini evocative dei luoghi più belli del Sud Italia.

Tante le località meridionali presenti nello spot per annunciare al mondo che il Sud è tornato, ed è sicuro e pronto ad accogliere amici vecchi e nuovi nelle sue meravigliose città d’arte, con la sua storia millenaria, il suo mare cristallino e i suoi incantevoli borghi. Grazie alla collaborazione con il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il video sarà lanciato all’estero anche attraverso la rete diplomatica italiana.

In un post sul suo profilo facebook, Mara Caragna dichiara: “Dopo questo lungo anno, il Sud è finalmente tornato. E’ sicuro ed è pronto ad accogliere vecchi e nuovi amici nelle sue città d’arte, con la sua storia millenaria, il suo mare cristallino, i suoi borghi incantati. E’ ora di riaprire le porte del nostro Mezzogiorno e di ripartire con più forza di prima. Per questo, diffonderemo il video all’estero grazie alla collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso la nostra rete diplomatica. Un ringraziamento speciale a Maria Grazia Cucinotta, una grande attrice e donna meridionale. Il volto giusto per dire a tutto il mondo: Bentornati al Sud”.

Ecco il video promosso da Mara Carfagna “Bentornati al Sud”: